Süper Kupa finali ne zaman? GS-FB Süper Kupa maçı ne zaman, erteleme olacak mı?

Süper Kupa final maçı için futbolseverlerin tarih araştırmaları başladı. Maça kısa bir süre kala Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan dikkat çeken bir talep gelmişti. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Fenerbahçe'nin Süper Kupa maçının değişmesine yönelik talebi sonrası konuştu.



TFF BAŞKANI AÇIKLADI: SÜPER KUPA FİNALİ NE ZAMAN?



Fenerbahçe'nin Süper Kupa maçının değişmesine yönelik talebi sonrası konuşan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, “Süper Kupa maçı için 6 Nisan tarihi söz konusu değil." dedi.



Büyükekşi, "Süper Kupa maçı için 6 Nisan tarihi söz konusu bir durum değil. Fenerbahçe'nin bu yönde bir talebi var. Değerlendirmeye aldık." ifadelerini kullandı.



Son yapılan resmi açıklamaya göre Süper Kupa, 7 Nisan 2024 Pazar günü Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda oynanacak. Maç 21.30'da başlayacak.



FENERBAHÇE'NİN TALEBİ



Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, geçtiğimiz günlerde "Süper Kupa finalini belirlerken diğer tarihleri göz önünde bulundurmadık. Avrupa'da bu turu geçmemiz ülkemiz adına da çok önemli. Ülke menfaatleri açısından rakibimiz de kabul ederse Süper Kupa finali için yeni bir tarih bulunması çok daha doğru olacaktır." diye konuşmuştu.

