Süper Kupa finali ne zaman oynanacak? İşte GS-FB maçının tarihi

2022-2023 Sezonu Süper Lig Şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Fenerbahçe arasındaki 2023 Turkcell Süper Kupa müsabakasına artık sayılı günler kaldı. Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'ta oynanacak maçın tarihi, başta finalde yer alan iki takımın taraftarları olmak üzere pek çok futbolseverce araştırılıyor. İşte, GS-FB Süper Kupa final maçı tarihi...



SÜPER KUPA FİNALİ NE ZAMAN YAPILACAK?



Süper Kupa finali, 29 Aralık 2023 Cuma TSİ 20.45'te Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunan Al-Awwal Park (Kral Suud Üniversitesi) Stadyumu'nda oynanacak.



TFF'DEN SÜPER KUPA FİNALİ AÇIKLAMASI



Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Suudi Arabistan'da Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak Turkcell Süper Kupa müsabakasıyla ilgili açıklama yaptı.



TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, Türk futbolunun marka değerinin yükseltilmesi için çalışmalar yapıldığı ve yeni pazarlara ulaşmak adına Türk futbolunun dünyaya açılmasının hedeflendiği vurgulandı.



A Milli Futbol Takımı ve kulüp takımlarının Avrupa'daki grafiğinin yükseldiğine vurgu yapılan açıklama şöyle devam etti:



"Tarihimizde ilk kez grubumuzda lider olarak katılmaya hak kazandığımız 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası ve İtalya ile ortaklaşa düzenleyeceğimiz 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası da Türk futbolunu dünya vitrinine taşıyacak çok önemli organizasyonlar olacaktır. Bu başarıların sürdürülebilirlik kazanması için özellikle kulüplerimizin mali açıdan rekabet edebilir seviyelere ulaşması gerekmektedir. TFF olarak bu çerçevede Türk futbolunun ekonomisini güçlendirmek ve kulüplerimize alternatif gelir kaynakları oluşturmak üzere çok önemli projeler yürütmekteyiz. Bu sezon öncesinde Trendyol ile yaklaşık 700 milyon TL'lik bedelle Süper Lig ve 1. Lig tarihinin en büyük sponsorluk anlaşmasına imza attık. Dünyanın marka ve piyasa değeri en yüksek ligleri olan Premier League, La Liga ve Serie A'nın yaptığı gibi futbolumuzun prestijini yurt dışına taşıyarak, yeni sponsorluk ve iş birliği modelleriyle daha çok gelir elde edebilmeyi hedefliyoruz."



Süper Kupa maçının Suudi Arabistan'da oynanacağı vurgu yapılan açıklama şu ifadelerle son buldu:



"Futbolumuzun marka değerini yükseltmek adına organizasyon yetkisi federasyonumuza ait olan 2023 Turkcell Süper Kupa müsabakası daha önce de açıkladığımız üzere, 29 Aralık 2023 Cuma TSİ 20.45'te Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunan Al-Awwal Park (Kral Suud Üniversitesi) Stadyumu'nda oynanacaktır. Aynı zamanda, yayıncı kuruluşumuz Turkuvaz Medya Grubu kanallarından olan ATV'de canlı olarak yayınlanacaktır. Konuyla ilgili olarak Federasyonumuz tarafından yapılan resmi açıklamalar dışında hiçbir açıklamaya itibar edilmemesini önemle rica ediyoruz."