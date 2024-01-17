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Süper Kupa finali nerede oynanacak? Ali Koç'tan öneri

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Süper Kupa'nın oynanacağı yere dair AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Murat Kurum'a öneride bulundu. Murat Kurum, Ali Koç'un tavsiyesine "Takipçisi ve destekçisi olacağız." yanıtını verdi.

Süper Kupa finali nerede oynanacak? Ali Koç'tan öneri

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Murat Kurum, Fenerbahçe Kulübünü ziyaret etti. Fenerbahçe Başkanı , Kurum'un ziyareti sırasında 'nın oynanacağı yer için tavsiyede bulundu.

Ali Koç, Kurum'a "İktidar mensubu bir siyasetçi olarak sizden ricamız, Süper Kupa'nın deprem bölgesinde oynanmasını öneri olarak sunmak istiyoruz. Bence çok faydalı olur." dedi.

Kurum'un Ali Koç'a cevabı ise "Takipçisi ve destekçisi olacağız. Hassasiyetinden dolayı da Ali Koç başkanıma çok teşekkür ediyorum" oldu.

Öte yandan Ali Koç deprem felaketinin birinci yıl dönümü için geliri depremzedelere bağışlanmak üzere İstanbul'daki büyük takımların veteranları ve futbolu yeni bırakmış ülke çapında tanınan oyunculardan oluşan bir turnuva düzenlenmesini planladıklarını bildirdi.

Ali Koç konuyla ilgili sözlerini şöyle tamamladı:

"Oradaki vatandaşlarımızı unutmayacağız, unutturmayacağız. TFF ile de konuştuk biraz önce. El birliğiyle, güç birliğiyle umarım bu organizasyonu yapabiliriz. Bakarsınız öyle başarılı olur ki geleneksel olur. Şimdiden bunun için çalışmaya başlıyoruz."

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