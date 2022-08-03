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Süper Kupa finalistleri PFDK'ye sevk edildi

Süper Kupa finalinde yaşanan olaylar ve merdivenlerin boş bırakılmaması nedeniyle Trabzonspor ve Demir Grup Sivasspor PFDK'ye sevk edildi.

Haberler - Anadolu Ajansı 03.08.2022 - 00:23

Süper Kupa finalistleri PFDK'ye sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, ve Demir Grup 'u Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

Federasyondan yapılan açıklamada, Turkcell Süper Kupa maçında Trabzonspor'un merdiven boşluklarının boş bırakılmaması ve saha olayları nedeniyle disipline gönderildiği belirtildi.

Aynı müsabakada Demir Grup Sivasspor'un ise çirkin ve kötü tezahürat, merdiven boşluklarının boş bırakılmaması ve saha olayları gerekçesiyle PFDK'ye sevk edildiği aktarıldı.

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