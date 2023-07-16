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Süper Kupa maçı ne zaman? Galatasaray-Fenerbahçe final maçı için geri sayım

TFF'den yapılan açıklamada, Süper Lig fikstür çekiminin 18 Temmuz Salı günü saat 19.30'da Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yaz bahçesinde başlayacak etkinlikle gerçekleştirileceği belirtildi. Yeni sezona adım adım gidilirken, şimdi de Süper Kupa gündeme geldi. Peki, Süper Kupa maçı ne zaman? Galatasaray-Fenerbahçe final maçı hangi tarihte?

Süper Kupa maçı ne zaman? Galatasaray-Fenerbahçe final maçı için geri sayım

Galatasaray ile Süper Kupa maçı için nefesler tutuldu. Başta iki takımın taraftarı olmak üzere pek çok futbolsever de müsabaka tarihi hakkındaki araştırma yapıyor. İşte, Galatasaray-Fenerbahçe final maçı tarihinde son gelişmeler...

GALATASARAY-FENERBAHÇE SÜPER KUPA FİNALİ NE ZAMAN?

Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Süper Kupa maçına çıkacak.

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak 50. Süper Kupa finalinin tarihi netlik kazanmadı.

Söz konusu müsabakanın Ağustos ayının ilk haftalarında oynanması bekleniyor.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından duyurulacak mücadelenin saat ve tarih bilgisi belli olduğunda ntv.com.tr adresinde olacak.

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