Süper Kupa maçı ne zaman? Galatasaray-Fenerbahçe final maçı için geri sayım

Galatasaray ile Fenerbahçe Süper Kupa maçı için nefesler tutuldu. Başta iki takımın taraftarı olmak üzere pek çok futbolsever de müsabaka tarihi hakkındaki araştırma yapıyor. İşte, Galatasaray-Fenerbahçe final maçı tarihinde son gelişmeler...



GALATASARAY-FENERBAHÇE SÜPER KUPA FİNALİ NE ZAMAN?



Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile TFF Süper Kupa maçına çıkacak.



Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak 50. Süper Kupa finalinin tarihi netlik kazanmadı.



Söz konusu müsabakanın Ağustos ayının ilk haftalarında oynanması bekleniyor.



Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından duyurulacak mücadelenin saat ve tarih bilgisi belli olduğunda ntv.com.tr adresinde olacak.