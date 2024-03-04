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Süper Kupa maçının saatinde değişiklik

TFF, Süper Kupa maçının saatinde değişiklik yapıldığını duyurdu. Açıklamaya göre Süper Kupa’nın başlangıç saati yarım saat ertelendi.

Süper Kupa maçının saatinde değişiklik

7 Nisan 2024 Pazar günü Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda oynanacak olan maçının başlama saati 21.00'den 21.30'a alındı.

TFF'den yapılan açıklama şöyle:

"2022-2023 Sezonu Süper Lig Şampiyonu A.Ş. ile 2022-2023 Sezonu Türkiye Kupası Şampiyonu A.Ş. arasında 7 Nisan 2024 Pazar günü oynanacak 2023 Turkcell Süper Kupa maçının başlama saatinde güncelleme yapılmıştır.

Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda daha önce 21.00 olarak planlanan müsabakanın başlama saati 21.30 olarak güncellenmiştir."

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