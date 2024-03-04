Süper Kupa maçının saatinde değişiklik

7 Nisan 2024 Pazar günü Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda oynanacak olan Süper Kupa maçının başlama saati 21.00'den 21.30'a alındı.

TFF'den yapılan açıklama şöyle:

"2022-2023 Sezonu Süper Lig Şampiyonu Galatasaray A.Ş. ile 2022-2023 Sezonu Türkiye Kupası Şampiyonu Fenerbahçe A.Ş. arasında 7 Nisan 2024 Pazar günü oynanacak 2023 Turkcell Süper Kupa maçının başlama saatinde güncelleme yapılmıştır.



Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda daha önce 21.00 olarak planlanan müsabakanın başlama saati 21.30 olarak güncellenmiştir."