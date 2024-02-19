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Süper Lig 26. hafta puan durumu: Süper Lig'de puan durumu nasıl şekillendi?

Süper Lig puan durumunda son durum, futbolseverler tarafından sorgulanmaya başladı. Süper Lig'in 26. haftasında birbirinden heyecanlı maçlar oynandı. Şampiyonluk yolunda müthiş mücadele veren Fenerbahçe ve Galatasaray haftayı kayıpsız atlatmayı başardı. Peki, Süper Lig puan durumu nasıl şekillendi?

Süper Lig 26. hafta puan durumu: Süper Lig'de puan durumu nasıl şekillendi?

'de 26. hafta puan durumu ve maç sonuçları merak ediliyor. Süper Lig'de bu hafta oynanan maçlarda Fenerbahçe ve Galatasaray'ın zirve mücadelesi sürdü. Galatasaray deplasmanda Ankaragücü'nü 3-0'la geçerken, Fenerbahçe'de Çaykur Rizespor deplasmanından 3-1'lik galibiyetle ayrıldı. Peki, Süper Lig'de puan durumu nasıl şekillendi?

SÜPER LİG

16 Şubat Cuma

Kasımpaşa 1-1 Fatih Karagümrük

17 Şubat Cumartesi

Antalyaspor 2-2 İstanbulspor

Hatayspor 1-1 Sivasspor

Çaykur Rizespor 1-3 Fenerbahçe

18 Şubat Pazar

Alanyaspor 3-3 Adana Demirspor

Gaziantep FK 1-1 Samsunspor

Pendikspor 0-2 Trabzonspor

MKE Ankaragücü 0-3 Galatasaray

19 Şubat Pazartesi

Başakşehir - Kayserispor

Beşiktaş - Konyaspor

SÜPER LİG

Süper Lig 26. hafta puan durumu: Süper Lig'de puan durumu nasıl şekillendi? - 1

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