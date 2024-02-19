Süper Lig 26. hafta puan durumu: Süper Lig'de puan durumu nasıl şekillendi?

Süper Lig'de 26. hafta puan durumu ve maç sonuçları merak ediliyor. Süper Lig'de bu hafta oynanan maçlarda Fenerbahçe ve Galatasaray'ın zirve mücadelesi sürdü. Galatasaray deplasmanda Ankaragücü'nü 3-0'la geçerken, Fenerbahçe'de Çaykur Rizespor deplasmanından 3-1'lik galibiyetle ayrıldı. Peki, Süper Lig'de puan durumu nasıl şekillendi?



SÜPER LİG MAÇ SONUÇLARI



16 Şubat Cuma



Kasımpaşa 1-1 Fatih Karagümrük



17 Şubat Cumartesi



Antalyaspor 2-2 İstanbulspor



Hatayspor 1-1 Sivasspor



Çaykur Rizespor 1-3 Fenerbahçe



18 Şubat Pazar



Alanyaspor 3-3 Adana Demirspor



Gaziantep FK 1-1 Samsunspor



Pendikspor 0-2 Trabzonspor



MKE Ankaragücü 0-3 Galatasaray



19 Şubat Pazartesi



Başakşehir - Kayserispor



Beşiktaş - Konyaspor



SÜPER LİG PUAN DURUMU

