Süper Lig 26. hafta puan durumu: Süper Lig'de puan durumu nasıl şekillendi?

Süper Lig'de 26. hafta puan durumu ve maç sonuçları merak ediliyor. Süper Lig'de bu hafta oynanan maçlarda Fenerbahçe ve Galatasaray'ın zirve mücadelesi sürdü. Galatasaray deplasmanda Ankaragücü'nü 3-0'la geçerken, Fenerbahçe'de Çaykur Rizespor deplasmanından 3-1'lik galibiyetle ayrıldı. Peki, Süper Lig'de puan durumu nasıl şekillendi?
SÜPER LİG MAÇ SONUÇLARI
16 Şubat Cuma
Kasımpaşa 1-1 Fatih Karagümrük
17 Şubat Cumartesi
Antalyaspor 2-2 İstanbulspor
Hatayspor 1-1 Sivasspor
Çaykur Rizespor 1-3 Fenerbahçe
18 Şubat Pazar
Alanyaspor 3-3 Adana Demirspor
Gaziantep FK 1-1 Samsunspor
Pendikspor 0-2 Trabzonspor
MKE Ankaragücü 0-3 Galatasaray
19 Şubat Pazartesi
Başakşehir - Kayserispor
Beşiktaş - Konyaspor
SÜPER LİG PUAN DURUMU
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