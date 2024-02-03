Süper Lig güncel puan durumu: Hangi takım, kaçıncı sırada? (Süper Lig 24. hafta maç sonuçları)

Süper Lig 24. hafta güncel puan durumu, tuttukları takımların ligdeki son durumunu takip etmek isteyen vatandaşların gündeminde yer alıyor. Dün akşam Samsunspor'u deplasmanda 2-0'la geçen Galatasaray önemli bir galibiyet alırken, Fenerbahçe ise bu akşam Antalyaspor karşısında 3 puan arayacak. İşte güncel puan durumu tablosu.
SÜPER LİG 24. HAFTA MAÇ SONUÇLARI
2 Şubat Cuma:
MKE Ankaragücü 0-0 EMS Yapı Sivasspor
Atakaş Hatayspor 3-1 VavaCars Fatih Karagümrük
Yılport Samsunspor 0-2 Galatasaray
3 Şubat Cumartesi:
13.30 Çaykur Rizespor-TÜMOSAN Konyaspor (Çaykur Didi)
16.00 RAMS Başakşehir-İstanbulspor (Başakşehir Fatih Terim)
19.00 Gaziantep FK-Mondihome Kayserispor (Kalyon)
19.00 Bitexen Antalyaspor-Fenerbahçe (Corendon Airlines Park Antalya)
4 Şubat Pazar:
13.30 Siltaş Yapı Pendikspor-Yukatel Adana Demirspor (Pendik)
16.00 Kasımpaşa-Corendon Alanyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)
19.00 Beşiktaş-Trabzonspor (Tüpraş)
SÜPER LİG PUAN DURUMU
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