NTV.COM.TR’ye geri dön

Süper Lig güncel puan durumu: Hangi takım, kaçıncı sırada? (Süper Lig 24. hafta maç sonuçları)

Süper Lig güncel puan durumu, 24. hafta maçlarının dün oynanmaya başlamasıyla birlikte merak ediliyor. Süper Lig'de zirve yarışında mücadele sürmeye devam ederken, Galatasaray yeni haftada Samsunspor karşısında önemli bir 3 puan aldı ve maç fazlasıyla lider oldu. Bu akşam ise Fenerbahçe deplasmanda Antalyaspor'a konuk olacak. Peki, Süper Lig güncel puan durumu nasıl şekillendi? Hangi takım, kaçıncı sırada?

Süper Lig güncel puan durumu: Hangi takım, kaçıncı sırada? (Süper Lig 24. hafta maç sonuçları)

24. hafta güncel puan durumu, tuttukları takımların ligdeki son durumunu takip etmek isteyen vatandaşların gündeminde yer alıyor. Dün akşam Samsunspor'u deplasmanda 2-0'la geçen Galatasaray önemli bir galibiyet alırken, Fenerbahçe ise bu akşam Antalyaspor karşısında 3 puan arayacak. İşte güncel puan durumu tablosu.

SÜPER LİG 24. HAFTA

2 Şubat Cuma:

MKE Ankaragücü 0-0 EMS Yapı Sivasspor

Atakaş Hatayspor 3-1 VavaCars Fatih Karagümrük

Yılport Samsunspor 0-2 Galatasaray

3 Şubat Cumartesi:

13.30 Çaykur Rizespor-TÜMOSAN Konyaspor (Çaykur Didi)

16.00 RAMS Başakşehir-İstanbulspor (Başakşehir Fatih Terim)

19.00 Gaziantep FK-Mondihome Kayserispor (Kalyon)

19.00 Bitexen Antalyaspor-Fenerbahçe (Corendon Airlines Park Antalya)

4 Şubat Pazar:

13.30 Siltaş Yapı Pendikspor-Yukatel Adana Demirspor (Pendik)

16.00 Kasımpaşa-Corendon Alanyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)

19.00 Beşiktaş-Trabzonspor (Tüpraş)

SÜPER LİG

Süper Lig güncel puan durumu: Hangi takım, kaçıncı sırada? (Süper Lig 24. hafta maç sonuçları) - 1

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...

;