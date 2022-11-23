 Süper Lig ne zaman başlayacak, ara ne zaman bitecek? (2022-23 Süper Lig 15. hafta maçları) - Son Dakika Spor Haberleri | NTV Spor&Skor
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Süper Lig ne zaman başlayacak, ara ne zaman bitecek? (2022-23 Süper Lig 15. hafta maçları)

Süper Lig ne zaman başlayacak? sorusunun yanıtı, 2022 Dünya Kupası maçlarının başlamasıyla birlikte sorgulanmaya başladı. 2022 FIFA Dünya Kupası maçları nedeniyle, Süper Lig'e bir süreliğine ara verildi. Futbolseverler şimdi de Süper Lig'in başlamasını bekliyor. Peki, Süper Lig ne zaman başlayacak, ara ne zaman bitecek?

Süper Lig ne zaman başlayacak, ara ne zaman bitecek? (2022-23 Süper Lig 15. hafta maçları)

'in maçları nedeniyle ertelenmesinin ardından futbolseverler 15. hafta maçlarının başlayacağı tarihi araştırmaya başladı. Peki, Süper Lig ne zaman başlayacak, ara ne zaman bitecek?

SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Bu yıl Katar'da yapılan 2022 Dünya Kupası maçları 20 Kasım Pazar günü başladı. Dünya Kupası dolayısıyla Spor Toto Süper Lig'e 14. haftanın ardından ara verildi.

Buna göre; Süper Lig 15. hafta mücadelesiyle 24-25 Aralık haftasında başlayacak.

Süper Lig ne zaman başlayacak, ara ne zaman bitecek? (2022-23 Süper Lig 15. hafta maçları) - 1

SÜPER LİG 14. SONUÇLARI

Süper Lig'de 14. hafta maç sonuçları şöyle;

11 Kasım Cuma

20.00 Corendon Alanyaspor 0-0 Adana Demirspor

20.00 MKE Ankaragücü 1-1 Trabzonspor

12 Kasım Cumartesi

14.30 Demir Grup Sivasspor 2-2 Hangi Kredi Ümraniyespor

17.00 Fenerbahçe 1-2 Bitexen Giresunspor

20.00 Medipol Başakşehir 0-7 Galatasaray

13 Kasım Pazar

14.30 VavaCars Fatih Karagümrük 3-3 Gaziantep FK

17.00 İstanbulspor 0-1 Atakaş Hatayspor

17.00 Yukatel Kayserispor 1-2 Arabam.com Konyaspor

20.00 Beşiktaş-Fraport TAV Antalyaspor (Ertelendi)

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