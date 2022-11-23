Süper Lig ne zaman başlayacak, ara ne zaman bitecek? (2022-23 Süper Lig 15. hafta maçları)

Süper Lig'in Dünya Kupası maçları nedeniyle ertelenmesinin ardından futbolseverler 15. hafta maçlarının başlayacağı tarihi araştırmaya başladı. Peki, Süper Lig ne zaman başlayacak, ara ne zaman bitecek?



SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLAYACAK?



Bu yıl Katar'da yapılan 2022 Dünya Kupası maçları 20 Kasım Pazar günü başladı. Dünya Kupası dolayısıyla Spor Toto Süper Lig'e 14. haftanın ardından ara verildi.

Buna göre; Süper Lig 15. hafta mücadelesiyle 24-25 Aralık haftasında başlayacak.

SÜPER LİG 14. MAÇ SONUÇLARI



Süper Lig'de 14. hafta maç sonuçları şöyle;



11 Kasım Cuma



20.00 Corendon Alanyaspor 0-0 Adana Demirspor



20.00 MKE Ankaragücü 1-1 Trabzonspor



12 Kasım Cumartesi



14.30 Demir Grup Sivasspor 2-2 Hangi Kredi Ümraniyespor



17.00 Fenerbahçe 1-2 Bitexen Giresunspor



20.00 Medipol Başakşehir 0-7 Galatasaray



13 Kasım Pazar



14.30 VavaCars Fatih Karagümrük 3-3 Gaziantep FK



17.00 İstanbulspor 0-1 Atakaş Hatayspor



17.00 Yukatel Kayserispor 1-2 Arabam.com Konyaspor



20.00 Beşiktaş-Fraport TAV Antalyaspor (Ertelendi)