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Süper Lig ne zaman başlıyor? İşte 2023-2024 lig başlama tarihleri

Ülkemizdeki profesyonel futbol liglerinde sezon planlamaları belli olmuştu.Türkiye Futbol Federasyonu'ndan geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamaya göre Süper Lig'de 2023-2024 sezonunun başlayacağı tarih netleşti. Peki, Süper Lig ne zaman başlayacak?

Süper Lig ne zaman başlıyor? İşte 2023-2024 lig başlama tarihleri

'de 2023-2024 sezonunu için geri sayım sürüyor. Fikstür çekimi henüz yapılmayan Süper Lig'in başlayacağı tarih, pek çok futbolsever tarafından merakla sorgulanıyor. İşte, 2023-2024 lig başlama tarihleri...

SÜPER LİG'DE YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Süper Lig ve TFF 1. Lig, 11, 12, 13 ve 14 Ağustos 2023 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak.

Sezon sonunda düzenlenecek olan 2024 UEFA Avrupa Şampiyonası da dikkate alınarak, Süper Lig'de sezon 19 Mayıs 2024 tarihinde tamamlanacak.

FİKSTÜR ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Süper Lig ve 1. Lig'in fikstürü 18 Temmuz Salı günü 19.30'da TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde çekilecek.

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