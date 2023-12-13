SÜPER LİG PUAN DURUMU: 15. hafta maçlarının ardından Süper Lig'de puan durumu nasıl oldu?

Haftanın kapanış maçında sahasında MKE Ankaragücü, Çaykur Rizespor'la 1-1 berabere kalırken; EMS Yapı Sivasspor, TÜMOSAN Konyaspor'u deplasmanda 1-0 mağlup etti. Haftanın en önemli karşılaşmasında Dolmabahçe'de Beşiktaş'a konuk olan Fenerbahçe, derbi müsabakasını 3-1 kazanarak puanını 40'a yükseltti ve averajla liderliğini sürdürdü. Yukatel Adana Demirspor'u 3-1'le geçen Galatasaray da 40 puanla haftayı 2. sırada noktaladı.



15. HAFTADA ALINAN SONUÇLAR



Galatasaray-Yukatel Adana Demirspor: 3-1



Bitexen Antalyaspor-VavaCars Fatih Karagümrük: 2-1



Yılport Samsunspor-Kasımpaşa: 4-2



Beşiktaş-Fenerbahçe: 1-3



İstanbulspor-Corendon Alanyaspor: 0-1



RAMS Başakşehir-Atakaş Hatayspor: 1-0



Mondihome Kayserispor-Siltaş Yapı Pendikspor: 2-0



Gaziantep FK-Trabzonspor: 1-3



MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor: 1-1



TÜMOSAN Konyaspor-EMS Yapı Sivasspor: 0-1



SÜPER LİG GÜNCEL PUAN DURUMU



Süper Lig'de 15. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:



