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SÜPER LİG PUAN DURUMU: 15. hafta maçlarının ardından Süper Lig'de puan durumu nasıl oldu?

Süper Lig'in 15. haftası yapılan 2 maçla tamamlandı. Trendyol Süper Lig'in 15. haftası, oynanan iki maçla sona erdi. Fenerbahçe, averajla liderliğini sürdürdü. Peki, son maçlardan sonra Süper Lig puan durumu nasıl oldu?

SÜPER LİG PUAN DURUMU: 15. hafta maçlarının ardından Süper Lig'de puan durumu nasıl oldu?

Haftanın kapanış maçında sahasında MKE Ankaragücü, Çaykur Rizespor'la 1-1 berabere kalırken; EMS Yapı Sivasspor, TÜMOSAN Konyaspor'u deplasmanda 1-0 mağlup etti. Haftanın en önemli karşılaşmasında Dolmabahçe'de Beşiktaş'a konuk olan Fenerbahçe, derbi müsabakasını 3-1 kazanarak puanını 40'a yükseltti ve averajla liderliğini sürdürdü. Yukatel Adana Demirspor'u 3-1'le geçen Galatasaray da 40 puanla haftayı 2. sırada noktaladı.

15. HAFTADA ALINAN SONUÇLAR

Galatasaray-Yukatel Adana Demirspor: 3-1

Bitexen Antalyaspor-VavaCars Fatih Karagümrük: 2-1

Yılport Samsunspor-Kasımpaşa: 4-2

Beşiktaş-Fenerbahçe: 1-3

İstanbulspor-Corendon Alanyaspor: 0-1

RAMS Başakşehir-Atakaş Hatayspor: 1-0

Mondihome Kayserispor-Siltaş Yapı Pendikspor: 2-0

Gaziantep FK-Trabzonspor: 1-3

MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor: 1-1

TÜMOSAN Konyaspor-EMS Yapı Sivasspor: 0-1

SÜPER LİG GÜNCEL

'de 15. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

SÜPER LİG PUAN DURUMU: 15. hafta maçlarının ardından Süper Lig'de puan durumu nasıl oldu? - 1

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