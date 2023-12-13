SÜPER LİG PUAN DURUMU: 15. hafta maçlarının ardından Süper Lig'de puan durumu nasıl oldu?

Haftanın kapanış maçında sahasında MKE Ankaragücü, Çaykur Rizespor'la 1-1 berabere kalırken; EMS Yapı Sivasspor, TÜMOSAN Konyaspor'u deplasmanda 1-0 mağlup etti. Haftanın en önemli karşılaşmasında Dolmabahçe'de Beşiktaş'a konuk olan Fenerbahçe, derbi müsabakasını 3-1 kazanarak puanını 40'a yükseltti ve averajla liderliğini sürdürdü. Yukatel Adana Demirspor'u 3-1'le geçen Galatasaray da 40 puanla haftayı 2. sırada noktaladı.
15. HAFTADA ALINAN SONUÇLAR
Galatasaray-Yukatel Adana Demirspor: 3-1
Bitexen Antalyaspor-VavaCars Fatih Karagümrük: 2-1
Yılport Samsunspor-Kasımpaşa: 4-2
Beşiktaş-Fenerbahçe: 1-3
İstanbulspor-Corendon Alanyaspor: 0-1
RAMS Başakşehir-Atakaş Hatayspor: 1-0
Mondihome Kayserispor-Siltaş Yapı Pendikspor: 2-0
Gaziantep FK-Trabzonspor: 1-3
MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor: 1-1
TÜMOSAN Konyaspor-EMS Yapı Sivasspor: 0-1
SÜPER LİG GÜNCEL PUAN DURUMU
Süper Lig'de 15. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
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