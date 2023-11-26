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Süper Lig puan durumu nasıl şekillendi? (Süper Lig 13. hafta maç sonuçları ve puan durumu)

Süper Lig puan durumu, 13. hafta maçlarının oynanmaya başlamasıyla birlikte merak ediliyor. Süper Lig'de bu hafta Galatasaray evinde Alanyaspor'u ağırladı ve mücadeleyi 4-0 kazanarak maç fazlasıyla lider duruma yükseldi. Fenerbahçe ise bu akşam liderliği yeniden devralmak için Karagümrük ile karşılaşacak. Peki, Süper Lig puan durumu nasıl şekillendi?

Süper Lig puan durumu nasıl şekillendi? (Süper Lig 13. hafta maç sonuçları ve puan durumu)

Trendyol 'in 13. haftası son görünümünü almaya başladı. Ligin 13. haftasında Galatasaray sahasında Alanyaspor'u 4-0 yenerek maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Peki, Süper Lig puan durumunda son durum ne?

SÜPER LİG 13. HAFTA MAÇ SONUÇLARI

25 Kasım Cumartesi:

İstanbulspor 2-1 Atakaş Hatayspor

Gaziantep FK 0-1 MKE Ankaragücü

TÜMOSAN Konyaspor 2-0 Kasımpaşa

Galatasaray 4-0 Corendon Alanyaspor

26 Kasım Pazar:

Mondihome Kayserispor 1-1 Yukatel Adana Demirspor (RHG Enertürk Enerji)

16.00 Yılport Samsunspor-Beşiktaş (Samsun Yeni 19 Mayıs)

16.00 Bitexen Antalyaspor-Çaykur Rizespor (Corendon Airlines Park Antalya)

19.00 Fenerbahçe-VavaCars Fatih Karagümrük (Ülker)

27 Kasım Pazartesi:

20.00 RAMS Başakşehir-Siltaş Yapı Pendikspor (Başakşehir Fatih Terim)

20.00 EMS Yapı Sivasspor-Trabzonspor (BG Grup 4 Eylül)

SÜPER LİG

Süper Lig puan durumu nasıl şekillendi? (Süper Lig 13. hafta maç sonuçları ve puan durumu) - 1 Süper Lig güncel puan durumu

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