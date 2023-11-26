Süper Lig puan durumu nasıl şekillendi? (Süper Lig 13. hafta maç sonuçları ve puan durumu)

Trendyol Süper Lig'in 13. haftası son görünümünü almaya başladı. Ligin 13. haftasında Galatasaray sahasında Alanyaspor'u 4-0 yenerek maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Peki, Süper Lig puan durumunda son durum ne?
SÜPER LİG 13. HAFTA MAÇ SONUÇLARI
25 Kasım Cumartesi:
İstanbulspor 2-1 Atakaş Hatayspor
Gaziantep FK 0-1 MKE Ankaragücü
TÜMOSAN Konyaspor 2-0 Kasımpaşa
Galatasaray 4-0 Corendon Alanyaspor
26 Kasım Pazar:
Mondihome Kayserispor 1-1 Yukatel Adana Demirspor (RHG Enertürk Enerji)
16.00 Yılport Samsunspor-Beşiktaş (Samsun Yeni 19 Mayıs)
16.00 Bitexen Antalyaspor-Çaykur Rizespor (Corendon Airlines Park Antalya)
19.00 Fenerbahçe-VavaCars Fatih Karagümrük (Ülker)
27 Kasım Pazartesi:
20.00 RAMS Başakşehir-Siltaş Yapı Pendikspor (Başakşehir Fatih Terim)
20.00 EMS Yapı Sivasspor-Trabzonspor (BG Grup 4 Eylül)
SÜPER LİG PUAN DURUMU
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