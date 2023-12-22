Süper Lig puan durumu nasıl şekillendi? (Süper Lig 17. hafta puan durumu ve maç sonuçları)

Süper Lig 17. hafta maçlarının tamamlanmasıyla birlikte puan durumu güncellendi. Fenerbahçe ve Galatasaray haftayı kayıpsız tamamlarken, Beşiktaş evinde Alanyaspor'a mağlup oldu. Peki, Süper Lig puan durumu nasıl şekillendi?



SÜPER LİG 17. HAFTA FİKSTÜRÜ



19 Aralık Salı:



RAMS Başakşehir 3-1 EMS Yapı Sivasspor



İstanbulspor 1-2 Trabzonspor (Yarıda kaldı)



Gaziantep FK 2-2 Yukatel Adana Demirspor



20 Aralık Çarşamba:



Mondihome Kayserispor 3-4 Fenerbahçe



Galatasaray 1-0 VavaCars Fatih Karagümrük



Bitexen Antalyaspor 0-0 Kasımpaşa



21 Aralık Perşembe:



Yılport Samsunspor 1-1 TÜMOSAN Konyaspor



Çaykur Rizespor 5-1 Siltaş Yapı Pendikspor



Beşiktaş 1-3 Corendon Alanyaspor



MKE Ankaragücü 0-0 Atakaş Hatayspor



SÜPER LİG PUAN DURUMU

Süper Lig güncel puan durumu tablosu