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Süper Lig puan durumu nasıl şekillendi? (Süper Lig 17. hafta puan durumu ve maç sonuçları)

Süper Lig puan durumu, oynanan 17. hafta maçlarının ardından son görünümünü aldı. Süper Lig'de bu hafta Fenerbahçe deplasmanda Kayserispor'u 4-3'lük skorla geçti ve zirvedeki yerini korudu. Galatasaray ise evinde Fatih Karagümrük'ü 1-0 yenerek zirve takibini sürdürdü. Peki, Süper Lig puan durumu nasıl şekillendi? İşte Süper Lig 17. hafta puan durumu ve maç sonuçları.

Süper Lig puan durumu nasıl şekillendi? (Süper Lig 17. hafta puan durumu ve maç sonuçları)

17. hafta maçlarının tamamlanmasıyla birlikte puan durumu güncellendi. Fenerbahçe ve Galatasaray haftayı kayıpsız tamamlarken, Beşiktaş evinde Alanyaspor'a mağlup oldu. Peki, Süper Lig puan durumu nasıl şekillendi?

SÜPER LİG 17. HAFTA FİKSTÜRÜ

19 Aralık Salı:

RAMS Başakşehir 3-1 EMS Yapı Sivasspor

İstanbulspor 1-2 Trabzonspor (Yarıda kaldı)

Gaziantep FK 2-2 Yukatel Adana Demirspor

20 Aralık Çarşamba:

Mondihome Kayserispor 3-4 Fenerbahçe

Galatasaray 1-0 VavaCars Fatih Karagümrük

Bitexen Antalyaspor 0-0 Kasımpaşa

21 Aralık Perşembe:

Yılport Samsunspor 1-1 TÜMOSAN Konyaspor

Çaykur Rizespor 5-1 Siltaş Yapı Pendikspor

Beşiktaş 1-3 Corendon Alanyaspor

MKE Ankaragücü 0-0 Atakaş Hatayspor

SÜPER LİG

Süper Lig puan durumu nasıl şekillendi? (Süper Lig 17. hafta puan durumu ve maç sonuçları) - 1 Süper Lig güncel puan durumu tablosu

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