Süper Lig puan durumu nasıl şekillendi? (Süper Lig 17. hafta puan durumu ve maç sonuçları)

Süper Lig 17. hafta maçlarının tamamlanmasıyla birlikte puan durumu güncellendi. Fenerbahçe ve Galatasaray haftayı kayıpsız tamamlarken, Beşiktaş evinde Alanyaspor'a mağlup oldu. Peki, Süper Lig puan durumu nasıl şekillendi?
SÜPER LİG 17. HAFTA FİKSTÜRÜ
19 Aralık Salı:
RAMS Başakşehir 3-1 EMS Yapı Sivasspor
İstanbulspor 1-2 Trabzonspor (Yarıda kaldı)
Gaziantep FK 2-2 Yukatel Adana Demirspor
20 Aralık Çarşamba:
Mondihome Kayserispor 3-4 Fenerbahçe
Galatasaray 1-0 VavaCars Fatih Karagümrük
Bitexen Antalyaspor 0-0 Kasımpaşa
21 Aralık Perşembe:
Yılport Samsunspor 1-1 TÜMOSAN Konyaspor
Çaykur Rizespor 5-1 Siltaş Yapı Pendikspor
Beşiktaş 1-3 Corendon Alanyaspor
MKE Ankaragücü 0-0 Atakaş Hatayspor
SÜPER LİG PUAN DURUMU
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