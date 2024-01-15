Süper Lig puan durumu nasıl şekillendi? Süper Lig 20. hafta puan durumu ve maç sonuçları

Süper Lig 20. hafta puan durumu, oynanan karşılaşmaların ardından sorgulanıyor. Bu hafta oynanan maçların ardından futbolseverler güncel puan durumunu merak ediyor. İşte Süper Lig 20. hafta puan durumu ve maç sonuçları.
SÜPER LİG MAÇ SONUÇLARI
13 Ocak
13:30 Hatayspor 1-1 Pendikspor
13:30 MKE Ankaragücü 3-1 Kasımpaşa
16:00 Başakşehir 3-2 Corendon Alanyaspor
19:00 Çaykur Rizespor 1-0 Adana Demirspor
19:00 Beşiktaş 3-0 Fatih Karagümrük
14 Ocak
13:30 İstanbulspor 0-0 Konyaspor
16:00 Bitexen Antalyaspor 1-1 Trabzonspor
16:00 Yılport Samsunspor 2-0 Sivasspor
19:00 Gaziantep FK 0-1 Fenerbahçe
15 Ocak
20:00 Galatasaray - Mondihome Kayserispor
SÜPER LİG PUAN DURUMU
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