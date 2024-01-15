Süper Lig puan durumu nasıl şekillendi? Süper Lig 20. hafta puan durumu ve maç sonuçları

Süper Lig 20. hafta puan durumu, oynanan karşılaşmaların ardından sorgulanıyor. Bu hafta oynanan maçların ardından futbolseverler güncel puan durumunu merak ediyor. İşte Süper Lig 20. hafta puan durumu ve maç sonuçları.



SÜPER LİG MAÇ SONUÇLARI



13 Ocak



13:30 Hatayspor 1-1 Pendikspor



13:30 MKE Ankaragücü 3-1 Kasımpaşa



16:00 Başakşehir 3-2 Corendon Alanyaspor



19:00 Çaykur Rizespor 1-0 Adana Demirspor



19:00 Beşiktaş 3-0 Fatih Karagümrük



14 Ocak



13:30 İstanbulspor 0-0 Konyaspor



16:00 Bitexen Antalyaspor 1-1 Trabzonspor



16:00 Yılport Samsunspor 2-0 Sivasspor



19:00 Gaziantep FK 0-1 Fenerbahçe



15 Ocak



20:00 Galatasaray - Mondihome Kayserispor



SÜPER LİG PUAN DURUMU

Süper Lig 20. hafta güncel puan durumu