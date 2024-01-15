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Süper Lig puan durumu nasıl şekillendi? Süper Lig 20. hafta puan durumu ve maç sonuçları

Süper Lig puan durumu, oynanan 20. hafta maçlarının ardından sorgulanıyor. Süper Lig'de bu hafta Beşiktaş sahasında Fatih Karagümrük'ü yenerek önemli bir galibiyet aldı. Trabzonspor deplasmanda Antalyaspor ile 1-1 berabere kalırken, Fenerbahçe ise Gaziantep FK deplasmanında son dakikalarda bulduğu golle 3 puanı kapmayı bildi. Peki, Süper Lig puan durumu nasıl şekillendi? İşte Süper Lig 20. hafta puan durumu ve maç sonuçları.

Süper Lig puan durumu nasıl şekillendi? Süper Lig 20. hafta puan durumu ve maç sonuçları

20. hafta puan durumu, oynanan karşılaşmaların ardından sorgulanıyor. Bu hafta oynanan maçların ardından futbolseverler güncel puan durumunu merak ediyor. İşte Süper Lig 20. hafta puan durumu ve maç sonuçları.

SÜPER LİG

13 Ocak

13:30 Hatayspor 1-1 Pendikspor

13:30 MKE Ankaragücü 3-1 Kasımpaşa

16:00 Başakşehir 3-2 Corendon Alanyaspor

19:00 Çaykur Rizespor 1-0 Adana Demirspor

19:00 Beşiktaş 3-0 Fatih Karagümrük

14 Ocak

13:30 İstanbulspor 0-0 Konyaspor

16:00 Bitexen Antalyaspor 1-1 Trabzonspor

16:00 Yılport Samsunspor 2-0 Sivasspor

19:00 Gaziantep FK 0-1 Fenerbahçe

15 Ocak

20:00 Galatasaray - Mondihome Kayserispor

SÜPER LİG

Süper Lig puan durumu nasıl şekillendi? Süper Lig 20. hafta puan durumu ve maç sonuçları - 1 Süper Lig 20. hafta güncel puan durumu

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