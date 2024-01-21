Süper Lig puan durumu nasıl şekillendi? (Süper Lig 21. hafta maç sonuçları ve puan durumu)

Süper Lig'in 21. haftasında oluşan puan durumu ve maç sonuçları sorgulanıyor. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından 21. hafta maç takvimi belli oldu ve maçlar oynanmaya başladı. Peki, Süper Lig puan durumu nasıl şekillendi? İşte 21. hafta puan durumu ve maç sonuçları.



SÜPER LİG 21. HAFTA MAÇ SONUÇLARI



20 Ocak Cumartesi



Kasımpaşa 3-0 Atakaş Hatayspor



VavaCars Fatih Karagümrük 1-1 RAMS Başakşehir



Corendon Alanyaspor 2-1 Çaykur Rizespor



Yukatel Adana Demirspor 1- 1MKE Ankaragücü



Siltaş Yapı Pendikspor 4-0 Beşiktaş



21 Ocak Pazar:



EMS Yapı Sivasspor 2-2 Gaziantep FK



16.00 Tümosan Konyaspor-Bitexen Antalyaspor (Medaş Konya Büyükşehir)



16.00 Fenerbahçe-Yılport Samsunspor (Ülker)



19.00 Trabzonspor-Galatasaray (Papara Park)



22 Ocak Pazartesi:



20.00 Mondihome Kayserispor-İstanbulspor (RHG Enertürk Enerji)

SÜPER LİG PUAN DURUMU