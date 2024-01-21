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Süper Lig puan durumu nasıl şekillendi? (Süper Lig 21. hafta maç sonuçları ve puan durumu)

Trendyol Süper Lig'de güncel puan durumu tablosu, 21. hafta maçlarının oynanmaya başlamasıyla birlikte sorgulanıyor. Süper Lig'de 21. hafta maçları dün oynanan karşılaşmalarla başladı. Dün Beşiktaş deplasmanda Pendikspor'a 4-0 yenilerek ligde ağır yara aldı. Fenerbahçe bugün Samsunspor'u sahasında ağırlayacak ve galibiyet arayacak. Galatasaray ise deplasmanda Trabzonspor'la zorlu bir maça çıkacak. Peki, Süper Lig puan durumunda son durum ne? İşte 21. hafta puan durumu ve maç sonuçları.

Süper Lig puan durumu nasıl şekillendi? (Süper Lig 21. hafta maç sonuçları ve puan durumu)

'in 21. haftasında oluşan puan durumu ve maç sonuçları sorgulanıyor. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından 21. hafta maç takvimi belli oldu ve maçlar oynanmaya başladı. Peki, Süper Lig puan durumu nasıl şekillendi? İşte 21. hafta puan durumu ve maç sonuçları.

SÜPER LİG 21. HAFTA

20 Ocak Cumartesi

Kasımpaşa 3-0 Atakaş Hatayspor

VavaCars Fatih Karagümrük 1-1 RAMS Başakşehir

Corendon Alanyaspor 2-1 Çaykur Rizespor

Yukatel Adana Demirspor 1- 1MKE Ankaragücü

Siltaş Yapı Pendikspor 4-0 Beşiktaş

21 Ocak Pazar:

EMS Yapı Sivasspor 2-2 Gaziantep FK

16.00 Tümosan Konyaspor-Bitexen Antalyaspor (Medaş Konya Büyükşehir)

16.00 Fenerbahçe-Yılport Samsunspor (Ülker)

19.00 Trabzonspor-Galatasaray (Papara Park)

22 Ocak Pazartesi:

20.00 Mondihome Kayserispor-İstanbulspor (RHG Enertürk Enerji)

SÜPER LİG

Süper Lig puan durumu nasıl şekillendi? (Süper Lig 21. hafta maç sonuçları ve puan durumu) - 1

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