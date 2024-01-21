Süper Lig puan durumu nasıl şekillendi? (Süper Lig 21. hafta maç sonuçları ve puan durumu)

Süper Lig'in 21. haftasında oluşan puan durumu ve maç sonuçları sorgulanıyor. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından 21. hafta maç takvimi belli oldu ve maçlar oynanmaya başladı. Peki, Süper Lig puan durumu nasıl şekillendi? İşte 21. hafta puan durumu ve maç sonuçları.
SÜPER LİG 21. HAFTA MAÇ SONUÇLARI
20 Ocak Cumartesi
Kasımpaşa 3-0 Atakaş Hatayspor
VavaCars Fatih Karagümrük 1-1 RAMS Başakşehir
Corendon Alanyaspor 2-1 Çaykur Rizespor
Yukatel Adana Demirspor 1- 1MKE Ankaragücü
Siltaş Yapı Pendikspor 4-0 Beşiktaş
21 Ocak Pazar:
EMS Yapı Sivasspor 2-2 Gaziantep FK
16.00 Tümosan Konyaspor-Bitexen Antalyaspor (Medaş Konya Büyükşehir)
16.00 Fenerbahçe-Yılport Samsunspor (Ülker)
19.00 Trabzonspor-Galatasaray (Papara Park)
22 Ocak Pazartesi:
20.00 Mondihome Kayserispor-İstanbulspor (RHG Enertürk Enerji)
SÜPER LİG PUAN DURUMU
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