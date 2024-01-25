Süper Lig puan durumu nasıl şekillendi? (Süper Lig 22. hafta maç sonuçları ve puan durumu)

Süper Lig'in 22. haftasında güncel puan durumu sorgulanmaya başladı. Süper Lig'in lideri Fenerbahçe, bu hafta Başakşehir ile karşılaştı ve mücadeleyi 1-0 kazandı. Galatasaray ise bu akşam İstanbulspor'u ağırlayacak. Peki, Süper Lig puan durumu nasıl şekillendi? İşte Süper Lig 22. hafta maç sonuçları ve puan durumu.



22. HAFTA MAÇ SONUÇLARI



23 Ocak Salı:



Atakaş Hatayspor 1-1 Corendon Alanyaspor



Siltaş Yapı Pendikspor 3-2 Kasımpaşa



Beşiktaş-Yukatel 0-0 Adana Demirspor



24 Ocak Çarşamba:



MKE Ankaragücü 2-0 VavaCars Fatih Karagümrük



Gaziantep FK 1-1 TÜMOSAN Konyaspor



Bitexen Antalyaspor 2-1 EMS Yapı Sivasspor



RAMS Başakşehir 0-1 Fenerbahçe



25 Ocak Perşembe:



17.00 Yılport Samsunspor-Mondihome Kayserispor (Samsun Yeni 19 Mayıs)



20.00 Çaykur Rizespor-Trabzonspor (Çaykur Didi)



20.00 Galatasaray-İstanbulspor (RAMS Park)



SÜPER LİG 22. HAFTA PUAN DURUMU

Süper Lig 22. hafta güncel puan durumu tablosu