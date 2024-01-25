Süper Lig puan durumu nasıl şekillendi? (Süper Lig 22. hafta maç sonuçları ve puan durumu)

Süper Lig'in 22. haftasında güncel puan durumu sorgulanmaya başladı. Süper Lig'in lideri Fenerbahçe, bu hafta Başakşehir ile karşılaştı ve mücadeleyi 1-0 kazandı. Galatasaray ise bu akşam İstanbulspor'u ağırlayacak. Peki, Süper Lig puan durumu nasıl şekillendi? İşte Süper Lig 22. hafta maç sonuçları ve puan durumu.
22. HAFTA MAÇ SONUÇLARI
23 Ocak Salı:
Atakaş Hatayspor 1-1 Corendon Alanyaspor
Siltaş Yapı Pendikspor 3-2 Kasımpaşa
Beşiktaş-Yukatel 0-0 Adana Demirspor
24 Ocak Çarşamba:
MKE Ankaragücü 2-0 VavaCars Fatih Karagümrük
Gaziantep FK 1-1 TÜMOSAN Konyaspor
Bitexen Antalyaspor 2-1 EMS Yapı Sivasspor
RAMS Başakşehir 0-1 Fenerbahçe
25 Ocak Perşembe:
17.00 Yılport Samsunspor-Mondihome Kayserispor (Samsun Yeni 19 Mayıs)
20.00 Çaykur Rizespor-Trabzonspor (Çaykur Didi)
20.00 Galatasaray-İstanbulspor (RAMS Park)
SÜPER LİG 22. HAFTA PUAN DURUMU
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