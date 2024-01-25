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Süper Lig puan durumu nasıl şekillendi? (Süper Lig 22. hafta maç sonuçları ve puan durumu)

Süper Lig puan durumu, 22. hafta maçlarının oynanmaya başlamasıyla birlikte iyi şekillenmeye başladı. Süper Lig'de zirve yarışında Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rekabeti sürmeye devam ediyor. Peki, Süper Lig puan durumu nasıl şekillendi? İşte Süper Lig 22. hafta maç sonuçları ve puan durumu.

Süper Lig puan durumu nasıl şekillendi? (Süper Lig 22. hafta maç sonuçları ve puan durumu)

'in 22. haftasında güncel puan durumu sorgulanmaya başladı. Süper Lig'in lideri Fenerbahçe, bu hafta Başakşehir ile karşılaştı ve mücadeleyi 1-0 kazandı. Galatasaray ise bu akşam İstanbulspor'u ağırlayacak. Peki, Süper Lig puan durumu nasıl şekillendi? İşte Süper Lig 22. hafta maç sonuçları ve puan durumu.

22. HAFTA

23 Ocak Salı:

Atakaş Hatayspor 1-1 Corendon Alanyaspor

Siltaş Yapı Pendikspor 3-2 Kasımpaşa

Beşiktaş-Yukatel 0-0 Adana Demirspor

24 Ocak Çarşamba:

MKE Ankaragücü 2-0 VavaCars Fatih Karagümrük

Gaziantep FK 1-1 TÜMOSAN Konyaspor

Bitexen Antalyaspor 2-1 EMS Yapı Sivasspor

RAMS Başakşehir 0-1 Fenerbahçe

25 Ocak Perşembe:

17.00 Yılport Samsunspor-Mondihome Kayserispor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

20.00 Çaykur Rizespor-Trabzonspor (Çaykur Didi)

20.00 Galatasaray-İstanbulspor (RAMS Park)

SÜPER LİG 22. HAFTA

Süper Lig puan durumu nasıl şekillendi? (Süper Lig 22. hafta maç sonuçları ve puan durumu) - 1 Süper Lig 22. hafta güncel puan durumu tablosu

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