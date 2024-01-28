Süper Lig puan durumu nasıl şekillendi? (Süper Lig 23. hafta puan durumu)

Süper Lig'de 23. haftanın fikstürü ve güncel puan durumu tablosu merak ediliyor. Süper Lig'de 23. hafta 27 Ocak Cumartesi günü oynanan maçlarla birlikte başladı. Peki, Süper Lig puan durumu nasıl şekillendi?

SÜPER LİG 23. HAFTA MAÇ SONUÇLARI

27 Ocak Cumartesi:



16.00 Corendon Alanyaspor 1-1 Siltaş Yapı Pendikspor: Volkan Bayarslan



19.00 Yukatel Adana Demirspor 0-1 Atakaş Hatayspor: Mert Güzenge



28 Ocak Pazar:



13.00 TÜMOSAN Konyaspor-RAMS Başakşehir: Alper Akarsu



16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Çaykur Rizespor: Turgut Doman



16.00 EMS Yapı Sivasspor-Beşiktaş: Ali Şansalan



19.00 Fenerbahçe-MKE Ankaragücü: Cihan Aydın



29 Ocak Pazartesi:



17.00 İstanbulspor-Yılport Samsunspor: Ömer Faruk Turtay



17.00 Mondihome Kayserispor-Bitexen Antalyaspor: Direnç Tonusluoğlu



20.00 Trabzonspor-Kasımpaşa: Tugay Kaan Numanoğlu



20.00 Galatasaray-Gaziantep FK: Arda Kardeşler

SÜPER LİG PUAN DURUMU