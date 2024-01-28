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Süper Lig puan durumu nasıl şekillendi? (Süper Lig 23. hafta puan durumu)

Süper Lig puan durumu, 23. hafta maçlarının oynanmaya başlamasıyla birlikte sorgulanıyor. Süper Lig'de zirve yarışında kıyasıya rekabet sürmeye devam ediyor. Ligde bu hafta Fenerbahçe sahasında MKE Ankaragücü'nü konuk edecek. Galatasaray ise sahasında Gaziantep FK ile karşılaşacak. Peki, Süper Lig puan durumu nasıl şekillendi?

Süper Lig puan durumu nasıl şekillendi? (Süper Lig 23. hafta puan durumu)

'de 23. haftanın fikstürü ve güncel puan durumu tablosu merak ediliyor. Süper Lig'de 23. hafta 27 Ocak Cumartesi günü oynanan maçlarla birlikte başladı. Peki, Süper Lig puan durumu nasıl şekillendi?

SÜPER LİG 23. HAFTA SONUÇLARI

27 Ocak Cumartesi:

16.00 Corendon Alanyaspor 1-1 Siltaş Yapı Pendikspor: Volkan Bayarslan

19.00 Yukatel Adana Demirspor 0-1 Atakaş Hatayspor: Mert Güzenge

28 Ocak Pazar:

13.00 TÜMOSAN Konyaspor-RAMS Başakşehir: Alper Akarsu

16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Çaykur Rizespor: Turgut Doman

16.00 EMS Yapı Sivasspor-Beşiktaş: Ali Şansalan

19.00 Fenerbahçe-MKE Ankaragücü: Cihan Aydın

29 Ocak Pazartesi:

17.00 İstanbulspor-Yılport Samsunspor: Ömer Faruk Turtay

17.00 Mondihome Kayserispor-Bitexen Antalyaspor: Direnç Tonusluoğlu

20.00 Trabzonspor-Kasımpaşa: Tugay Kaan Numanoğlu

20.00 Galatasaray-Gaziantep FK: Arda Kardeşler

SÜPER LİG

Süper Lig puan durumu nasıl şekillendi? (Süper Lig 23. hafta puan durumu) - 1 Süper Lig 23. hafta puan durumu

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