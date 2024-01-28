Süper Lig puan durumu nasıl şekillendi? (Süper Lig 23. hafta puan durumu)

Süper Lig'de 23. haftanın fikstürü ve güncel puan durumu tablosu merak ediliyor. Süper Lig'de 23. hafta 27 Ocak Cumartesi günü oynanan maçlarla birlikte başladı. Peki, Süper Lig puan durumu nasıl şekillendi?
SÜPER LİG 23. HAFTA MAÇ SONUÇLARI
27 Ocak Cumartesi:
16.00 Corendon Alanyaspor 1-1 Siltaş Yapı Pendikspor: Volkan Bayarslan
19.00 Yukatel Adana Demirspor 0-1 Atakaş Hatayspor: Mert Güzenge
28 Ocak Pazar:
13.00 TÜMOSAN Konyaspor-RAMS Başakşehir: Alper Akarsu
16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Çaykur Rizespor: Turgut Doman
16.00 EMS Yapı Sivasspor-Beşiktaş: Ali Şansalan
19.00 Fenerbahçe-MKE Ankaragücü: Cihan Aydın
29 Ocak Pazartesi:
17.00 İstanbulspor-Yılport Samsunspor: Ömer Faruk Turtay
17.00 Mondihome Kayserispor-Bitexen Antalyaspor: Direnç Tonusluoğlu
20.00 Trabzonspor-Kasımpaşa: Tugay Kaan Numanoğlu
20.00 Galatasaray-Gaziantep FK: Arda Kardeşler
SÜPER LİG PUAN DURUMU
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