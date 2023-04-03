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Süper Lig puan durumu nasıl şekillendi? (Süper Lig 27. hafta puan durumu ve maç sonuçları)

Süper Lig puan durumu, oynanan 26. hafta maçlarının ardından iyice şekillendi. Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe ve Beşiktaş arasında nefes kesen bir derbi mücadelesi oynandı. Beşiktaş deplasmanda Fenerbahçe'yi 4-2 yenerek önemli bir galibiyete imza attı. Peki, Süper Lig puan durumu nasıl şekillendi?

Süper Lig puan durumu nasıl şekillendi? (Süper Lig 27. hafta puan durumu ve maç sonuçları)

puan durumunda son durum, takımlarının puan tablosundaki son durumunu merak eden futbolseverler tarafından sorgulanıyor. Süper Lig'de bu hafta Galatasaray evinde Adana Demirspor'u 2-0 yenerek önemli bir galibiyet aldı. Fenerbahçe ise sahasında Beşiktaş'a 4-2 kaybederek, şampiyonluk yolunda derin bir yara aldı. Peki, Süper Lig puan durumu nasıl şekillendi?

SÜPER LİG 26. HAFTA

1 NİSAN 2023 CUMARTESİ

Başakşehir 1-0 Ankaragücü
Trabzonspor 3-4 Kayserispor
Galatasaray 2-0 Adana Demirspor

2 NİSAN 2023 PAZAR

Ümraniyespor 2-2 Konyaspor
Giresunspor 2-2 Alanyaspor
Fenerbahçe 2-4 Beşiktaş

3 NİSAN 2023 PAZARTESİ

20.30 İstanbulspor - Karagümrük

SÜPER LİG

Süper Lig puan durumu nasıl şekillendi? (Süper Lig 27. hafta puan durumu ve maç sonuçları) - 1 Süper Lig 27. hafta puan durumu tablosu

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