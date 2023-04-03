Süper Lig puan durumu nasıl şekillendi? (Süper Lig 27. hafta puan durumu ve maç sonuçları)

Süper Lig puan durumunda son durum, takımlarının puan tablosundaki son durumunu merak eden futbolseverler tarafından sorgulanıyor. Süper Lig'de bu hafta Galatasaray evinde Adana Demirspor'u 2-0 yenerek önemli bir galibiyet aldı. Fenerbahçe ise sahasında Beşiktaş'a 4-2 kaybederek, şampiyonluk yolunda derin bir yara aldı. Peki, Süper Lig puan durumu nasıl şekillendi?
SÜPER LİG 26. HAFTA MAÇ SONUÇLARI
1 NİSAN 2023 CUMARTESİ
Başakşehir 1-0 Ankaragücü
Trabzonspor 3-4 Kayserispor
Galatasaray 2-0 Adana Demirspor
2 NİSAN 2023 PAZAR
Ümraniyespor 2-2 Konyaspor
Giresunspor 2-2 Alanyaspor
Fenerbahçe 2-4 Beşiktaş
3 NİSAN 2023 PAZARTESİ
20.30 İstanbulspor - Karagümrük
SÜPER LİG PUAN DURUMU