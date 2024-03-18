Süper Lig puan durumu nasıl şekillendi? (Süper Lig 30. hafta maç sonuçlar ve güncel puan durumu)

Trendyol Süper Lig'in 30. haftası tamamlandı ve güncel puan tablosu oluştu. Süper Lig'de bu hafta şampiyonluk yarışı veren Galatasaray ve Fenerbahçe kritik galibiyetler alarak zirve mücadelelerini sürdürdü. İşte güncel son durum.



SÜPER LİG 30. HAFTA MAÇ SONUÇLARI



Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında yapılan maçlar ve sonuçları şöyle:



Siltaş Yapı Pendikspor 1-0 İstanbulspor



VavaCars Fatih Karagümrük 1-1 TÜMOSAN Konyaspor



Corendon Alanyaspor 1-0 Mondihome Kayserispor



MKE Ankaragücü 2-1 RAMS Başakşehir



Beşiktaş 1-2 Bitexen Antalyaspor



Yukatel Adana Demirspor 4-1 EMS Yapı Sivasspor



Çaykur Rizespor 3-1 Gaziantep FK



Kasımpaşa 3-4 Galatasaray



Atakaş Hatayspor 3-0 Yılport Samsunspor



Trabzonspor 2-3 Fenerbahçe



SÜPER LİG PUAN DURUMU



Süper Lig 30. hafta güncel puan durumu tablosu