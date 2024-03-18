Süper Lig puan durumu nasıl şekillendi? (Süper Lig 30. hafta maç sonuçlar ve güncel puan durumu)

Trendyol Süper Lig'in 30. haftası tamamlandı ve güncel puan tablosu oluştu. Süper Lig'de bu hafta şampiyonluk yarışı veren Galatasaray ve Fenerbahçe kritik galibiyetler alarak zirve mücadelelerini sürdürdü. İşte güncel son durum.
SÜPER LİG 30. HAFTA MAÇ SONUÇLARI
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında yapılan maçlar ve sonuçları şöyle:
Siltaş Yapı Pendikspor 1-0 İstanbulspor
VavaCars Fatih Karagümrük 1-1 TÜMOSAN Konyaspor
Corendon Alanyaspor 1-0 Mondihome Kayserispor
MKE Ankaragücü 2-1 RAMS Başakşehir
Beşiktaş 1-2 Bitexen Antalyaspor
Yukatel Adana Demirspor 4-1 EMS Yapı Sivasspor
Çaykur Rizespor 3-1 Gaziantep FK
Kasımpaşa 3-4 Galatasaray
Atakaş Hatayspor 3-0 Yılport Samsunspor
Trabzonspor 2-3 Fenerbahçe
SÜPER LİG PUAN DURUMU
- Etiketler :
- Haberler -
- Süper Lig
- Maç Sonuçları
- Puan Durumu