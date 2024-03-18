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Süper Lig puan durumu nasıl şekillendi? (Süper Lig 30. hafta maç sonuçlar ve güncel puan durumu)

Süper Lig puan durumunda güncel son durum, futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray kritik Kasımpaşa deplasmanından son dakika bulduğu golle 4-3 galip ayrıldı ve zirvedeki yerini korudu. Fenerbahçe'de olaylı Trabzonspor deplasmanını 3-2 kazanmayı bildi ve zirve takibini sürdürdü. İşte Süper Lig'de 30. hafta itibarıyla alınan sonuçlar ve güncel puan durumu.

Süper Lig puan durumu nasıl şekillendi? (Süper Lig 30. hafta maç sonuçlar ve güncel puan durumu)

Trendyol 'in 30. haftası tamamlandı ve güncel puan tablosu oluştu. Süper Lig'de bu hafta şampiyonluk yarışı veren Galatasaray ve Fenerbahçe kritik galibiyetler alarak zirve mücadelelerini sürdürdü. İşte güncel son durum.

SÜPER LİG 30. HAFTA

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında yapılan maçlar ve sonuçları şöyle:

Siltaş Yapı Pendikspor 1-0 İstanbulspor

VavaCars Fatih Karagümrük 1-1 TÜMOSAN Konyaspor

Corendon Alanyaspor 1-0 Mondihome Kayserispor

MKE Ankaragücü 2-1 RAMS Başakşehir

Beşiktaş 1-2 Bitexen Antalyaspor

Yukatel Adana Demirspor 4-1 EMS Yapı Sivasspor

Çaykur Rizespor 3-1 Gaziantep FK

Kasımpaşa 3-4 Galatasaray

Atakaş Hatayspor 3-0 Yılport Samsunspor

Trabzonspor 2-3 Fenerbahçe

SÜPER LİG

Süper Lig puan durumu nasıl şekillendi? (Süper Lig 30. hafta maç sonuçlar ve güncel puan durumu) - 1 Süper Lig 30. hafta güncel puan durumu tablosu

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