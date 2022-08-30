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Süper Lig puan durumu (Süper Lig 4. hafta maç sonuçları ve puan durumu)

Süper Lig puan durumu, oynanan 4. hafta maçlarının ardından son görünümünü aldı. Süper Lig'de bu hafta Trabzonspor ve Galatasaray karşı karşıya geldi ve mücadele 0-0'lık eşitlikle sonuçlandı. Fenerbahçe deplasmanda Konyaspor karşısında 1-0 mağlup oldu. Beşiktaş ise rakiplerinin puan kaybettiği haftada Sivasspor'u 3-1 yenerek haftayı lider kapattı. İşte Süper Lig puan durumu.

Haberler - ntv.com.tr 30.08.2022 - 11:11

Süper Lig puan durumu (Süper Lig 4. hafta maç sonuçları ve puan durumu)

'de 4. hafta maçlarının tamamlanmasıyla birlikte puan durumu şekillendi. Müthiş mücadelelerin yaşandığı son haftada , ezeli rakiplerinin puan kaybetmesinin ardından ligde liderlik konumuna yerleşti. İşte Süper Lig puan durumu ve 4. hafta maç sonuçları.

SÜPER LİG 4. HAFTA MAÇ SONUÇLARI

Gaziantep FK - Antalyaspor: 5-2
Fatih Karagümrük: 4 - MKE Ankaragücü: 1
Adana Demirspor: 1 - Ümraniyespor: 0
Alanyaspor: 0 - İstanbulspor: 1
Kasımpaşa: 1 - Hatayspor: 0
Kayserispor: 3 - Giresunspor: 0
: 0 - : 0
Konyaspor: 1 - : 0
Beşiktaş: 3 - Sivasspor: 1

SÜPER LİG PUAN DURUMU

Süper Lig 4. hafta maçları sonrası oluşan puan durumu Süper Lig 4. hafta maçları sonrası oluşan puan durumu

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