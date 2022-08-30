Süper Lig puan durumu (Süper Lig 4. hafta maç sonuçları ve puan durumu)

Haberler - ntv.com.tr 30.08.2022 - 11:11
Süper Lig'de 4. hafta maçlarının tamamlanmasıyla birlikte puan durumu şekillendi. Müthiş mücadelelerin yaşandığı son haftada Beşiktaş, ezeli rakiplerinin puan kaybetmesinin ardından ligde liderlik konumuna yerleşti. İşte Süper Lig puan durumu ve 4. hafta maç sonuçları.
SÜPER LİG 4. HAFTA MAÇ SONUÇLARI
Gaziantep FK - Antalyaspor: 5-2
Fatih Karagümrük: 4 - MKE Ankaragücü: 1
Adana Demirspor: 1 - Ümraniyespor: 0
Alanyaspor: 0 - İstanbulspor: 1
Kasımpaşa: 1 - Hatayspor: 0
Kayserispor: 3 - Giresunspor: 0
Trabzonspor: 0 - Galatasaray: 0
Konyaspor: 1 - Fenerbahçe: 0
Beşiktaş: 3 - Sivasspor: 1
SÜPER LİG PUAN DURUMU