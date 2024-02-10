Süper Lig puan durumunda son durum: 25. hafta maç sonuçları ve güncel puan durumu

Süper Lig 25. hafta puan durumu ve maç sonuçları, ligdeki son durumu merak eden futbolseverler tarafından sorgulanıyor. İşte Süper Lig puan durumu ve maç sonuçları.



SÜPER LİG 25. HAFTA MAÇ SONUÇLARI



9 Şubat Cuma



Yukatel Adana Demirspor 1-3 Kasımpaşa



10 Şubat Cumartesi:



16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Siltaş Yapı Pendikspor (Atatürk Olimpiyat)



19.00 Galatasaray-RAMS Başakşehir (RAMS Park)



11 Şubat Pazar:



13.30 EMS Yapı Sivasspor-Çaykur Rizespor (BG Grup 4 Eylül)



16.00 İstanbulspor-Gaziantep FK (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)



16.00 TÜMOSAN Konyaspor-MKE Ankaragücü (MEDAŞ Konya Büyükşehir)



19.00 Fenerbahçe-Corendon Alanyaspor (Ülker)



12 Şubat Pazartesi:



17.00 Trabzonspor-Atakaş Hatayspor (Papara Park)



20.00 Yılport Samsunspor-Bitexen Antalyaspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)



20.00 Mondihome Kayserispor-Beşiktaş (RHG Enertürk Enerji)

SÜPER LİG PUAN DURUMU