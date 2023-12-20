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Süper Lig puan durumunda son durum ne? (Süper Lig 17. hafta maç sonuçları ve puan durumu)

Süper Lig puan durumu, 17. hafta maçlarının oynanmaya başlanmasıyla birlikte sorgulanıyor. Süper Lig'de bu akşam Galatasaray evinde Fatih Karagümrük'ü ağırlarken, Fenerbahçe ise Kayserispor deplasmanına konuk olacak. Peki, Süper Lig puan durumunda son durum ne?

Süper Lig puan durumunda son durum ne? (Süper Lig 17. hafta maç sonuçları ve puan durumu)

17. hafta güncel puan durumu tablosu tüm futbolseverler tarafından araştırılıyor. Süper Lig'de Fenerbahçe ve Galatasaray arasında zirve yarışı sürmeye devam edekren, bu akşam derbi hafta öncesinde son maçlar oynanacak. Peki, Süper Lig puan durumunda son durum ne?

SÜPER LİG 17. HAFTA FİKSTÜRÜ

19 Aralık Salı:

17.00 RAMS Başakşehir 3-1 EMS Yapı Sivasspor

20.00 İstanbulspor 1-2 Trabzonspor (Yarıda kaldı)

20.00 Gaziantep FK 2-2 Yukatel Adana Demirspor

20 Aralık Çarşamba:

17.00 Mondihome Kayserispor-Fenerbahçe

20.00 Galatasaray-VavaCars Fatih Karagümrük

20.00 Bitexen Antalyaspor-Kasımpaşa

21 Aralık Perşembe:

17.00 Yılport Samsunspor-TÜMOSAN Konyaspor

17.00 Çaykur Rizespor-Siltaş Yapı Pendikspor

20.00 Beşiktaş-Corendon Alanyaspor

20.00 MKE Ankaragücü-Atakaş Hatayspor

SÜPER LİG

Süper Lig puan durumunda son durum ne? (Süper Lig 17. hafta maç sonuçları ve puan durumu) - 1

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