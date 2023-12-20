Süper Lig puan durumunda son durum ne? (Süper Lig 17. hafta maç sonuçları ve puan durumu)

Süper Lig 17. hafta güncel puan durumu tablosu tüm futbolseverler tarafından araştırılıyor. Süper Lig'de Fenerbahçe ve Galatasaray arasında zirve yarışı sürmeye devam edekren, bu akşam derbi hafta öncesinde son maçlar oynanacak. Peki, Süper Lig puan durumunda son durum ne?



SÜPER LİG 17. HAFTA FİKSTÜRÜ



19 Aralık Salı:



17.00 RAMS Başakşehir 3-1 EMS Yapı Sivasspor



20.00 İstanbulspor 1-2 Trabzonspor (Yarıda kaldı)



20.00 Gaziantep FK 2-2 Yukatel Adana Demirspor



20 Aralık Çarşamba:



17.00 Mondihome Kayserispor-Fenerbahçe



20.00 Galatasaray-VavaCars Fatih Karagümrük



20.00 Bitexen Antalyaspor-Kasımpaşa



21 Aralık Perşembe:



17.00 Yılport Samsunspor-TÜMOSAN Konyaspor



17.00 Çaykur Rizespor-Siltaş Yapı Pendikspor



20.00 Beşiktaş-Corendon Alanyaspor



20.00 MKE Ankaragücü-Atakaş Hatayspor

SÜPER LİG PUAN DURUMU