Süper Lig puan durumunda son durum ne? (Süper Lig 17. hafta maç sonuçları ve puan durumu)

Süper Lig 17. hafta güncel puan durumu tablosu tüm futbolseverler tarafından araştırılıyor. Süper Lig'de Fenerbahçe ve Galatasaray arasında zirve yarışı sürmeye devam edekren, bu akşam derbi hafta öncesinde son maçlar oynanacak. Peki, Süper Lig puan durumunda son durum ne?
SÜPER LİG 17. HAFTA FİKSTÜRÜ
19 Aralık Salı:
17.00 RAMS Başakşehir 3-1 EMS Yapı Sivasspor
20.00 İstanbulspor 1-2 Trabzonspor (Yarıda kaldı)
20.00 Gaziantep FK 2-2 Yukatel Adana Demirspor
20 Aralık Çarşamba:
17.00 Mondihome Kayserispor-Fenerbahçe
20.00 Galatasaray-VavaCars Fatih Karagümrük
20.00 Bitexen Antalyaspor-Kasımpaşa
21 Aralık Perşembe:
17.00 Yılport Samsunspor-TÜMOSAN Konyaspor
17.00 Çaykur Rizespor-Siltaş Yapı Pendikspor
20.00 Beşiktaş-Corendon Alanyaspor
20.00 MKE Ankaragücü-Atakaş Hatayspor
SÜPER LİG PUAN DURUMU
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