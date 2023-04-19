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Süper Lig puan durumunda son durum ne? (Süper Lig 30. hafta maç sonuçları)

Süper Lig puan durumu, dün akşam oynanmaya başlayan 30. hafta maçlarının ardından sorgulanmaya başladı. Süper Lig'de Galatasaray dün akşam Alanyaspor deplasmanını rahat geçti ve mücadeleyi 4-1 kazanarak liderliğini sürdürdü. Peki, Süper Lig puan durumunda son durum ne? İşte 30. hafta maç sonuçları ve oluşan puan durumu.

Süper Lig puan durumunda son durum ne? (Süper Lig 30. hafta maç sonuçları)

30. hafta maçlarının oynanmaya başlamasıyla birlikte, ligin bitmesine kısa bir zaman kala, futbolseverler puan durumundaki son durumu sorguluyor. Peki, Süper Lig'de kim, kaçıncı sırada? İşte 30. hafta tablosu.

SÜPER LİG 30. HAFTA

Dün:

VavaCars Fatih Karagümrük 4-2 HangiKredi Ümraniyespor

Corendon Alanyaspor 1-4 Galatasaray

Bugün:

17.00 Yukatel Kayserispor-Kasımpaşa (RHG Enertürk Enerji)

17.00 İstanbulspor-Fraport TAV Antalyaspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

20.30 Arabam.com Konyaspor-Adana Demirspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

20.30 Medipol Başakşehir-Fenerbahçe (Başakşehir Fatih Terim)

Yarın:

17.00 MKE Ankaragücü-Bitexen Giresunspor (Eryaman)

20.30 Demir Grup Sivasspor-Trabzonspor (Sivas 4 Eylül)

NOT: Beşiktaş, Hatayspor'un ligden çekilmesi gerekçesiyle 30. haftada 3-0 hükmen galip ilan edilecek.

Süper Lig puan durumunda son durum ne? (Süper Lig 30. hafta maç sonuçları) - 1 Süper Lig 30. hafta güncel puan durumu tablosu

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