Süper Lig puan durumunda son durum: Süper Lig 28. hafta puan durumu ve maç sonuçları

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında güncel puan durumu yavaş yavaş şekillenmeye başladı. Ligde zirve mücadelesi veren Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rekabeti tüm heyecanıyla devam ediyor. İşte Süper Lig 28. hafta güncel puan durumu ve maç sonuçları.



SÜPER LİG MAÇ SONUÇLARI



1 Mart Cuma:



Kasımpaşa 0-0 EMS Yapı Sivasspor



2 Mart Cumartesi:



MKE Ankaragücü 1-1 İstanbulspor



Çaykur Rizespor 3-0 Mondihome Kayserispor



Atakaş Hatayspor 0-2 Fenerbahçe



3 Mart Pazar:



13.30 RAMS Başakşehir-Yılport Samsunspor (Başakşehir Fatih Terim)

13.30 Siltaş Yapı Pendikspor- TÜMOSAN Konyaspor (Pendik)

19.00 Beşiktaş-Galatasaray (Tüpraş)



4 Mart Pazartesi:



17.00 Yukatel Adana Demirspor-VavaCars Fatih Karagümrük (Yeni Adana)

20.00 Corendon Alanyaspor-Trabzonspor (Alanya Oba)

20.00 Bitexen Antalyaspor-Gaziantep FK (Corendon Airlines Park Antalya)



SÜPER LİG PUAN DURUMU