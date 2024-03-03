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Süper Lig puan durumunda son durum: Süper Lig 28. hafta puan durumu ve maç sonuçları

Süper Lig puan durumunda güncel son durum, futbolseverler tarafından sorgulanmaya başladı. Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe'nin deplasmanda Hatayspor'u 2-0 yenmesinin ardından gözler Beşiktaş-Galatasaray maçına çevrildi. Peki, Süper Lig puan durumunda son durum ne? İşte Süper Lig 28. hafta puan durumu ve maç sonuçları.

Süper Lig puan durumunda son durum: Süper Lig 28. hafta puan durumu ve maç sonuçları

Trendyol 'in 28. haftasında güncel puan durumu yavaş yavaş şekillenmeye başladı. Ligde zirve mücadelesi veren Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rekabeti tüm heyecanıyla devam ediyor. İşte Süper Lig 28. hafta güncel puan durumu ve maç sonuçları.

SÜPER LİG

1 Mart Cuma:

Kasımpaşa 0-0 EMS Yapı Sivasspor

2 Mart Cumartesi:

MKE Ankaragücü 1-1 İstanbulspor

Çaykur Rizespor 3-0 Mondihome Kayserispor

Atakaş Hatayspor 0-2 Fenerbahçe

3 Mart Pazar:

13.30 RAMS Başakşehir-Yılport Samsunspor (Başakşehir Fatih Terim)
13.30 Siltaş Yapı Pendikspor- TÜMOSAN Konyaspor (Pendik)
19.00 Beşiktaş-Galatasaray (Tüpraş)

4 Mart Pazartesi:

17.00 Yukatel Adana Demirspor-VavaCars Fatih Karagümrük (Yeni Adana)
20.00 Corendon Alanyaspor-Trabzonspor (Alanya Oba)
20.00 Bitexen Antalyaspor-Gaziantep FK (Corendon Airlines Park Antalya)

SÜPER LİG

Süper Lig puan durumunda son durum: Süper Lig 28. hafta puan durumu ve maç sonuçları - 1

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