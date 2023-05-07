Süper Lig puan durumunda son durum (Süper Lig 33. hafta maç sonuçları)

Süper Lig 33. hafta güncel puan durumu tablosu, yeni haftada maçların oynanmaya başlamasıyla birlikte sorgulanıyor. Galatasaray'ın 3 puan gerisinde olan Fenerbahçe bu akşam Giresunspor'u yendiği takdirde maç fazlasıyla puanını eşitleyecek. Peki, Süper Lig puan durumunda son durum ne?



SÜPER LİG 33. HAFTA MAÇ SONUÇLARI



Süper Lig'de 33. hafta müsabakalarının programı şu şekilde:



6 Mayıs Cumartesi



Adana Demirspor 4-2 Corendon Alanyaspor



Fraport TAV Antalyaspor 1-3 Beşiktaş



7 Mayıs Pazar



13.30 HangiKredi Ümraniyespor-Demir Grup Sivasspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)



16.00 Arabam.com Konyaspor-Yukatel Kayserispor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)



19.00 Bitexen Giresunspor-Fenerbahçe (Çotanak)



8 Mayıs Pazartesi



20.00 Trabzonspor-MKE Ankaragücü (Şenol Güneş)



20.00 Galatasaray-Medipol Başakşehir (Nef)



SÜPER LİG PUAN DURUMU

Süper Lig 33. hafta güncel puan durumu tablosu