Süper Lig puan durumunda son durum (Süper Lig 33. hafta maç sonuçları)

Süper Lig 33. hafta güncel puan durumu tablosu, yeni haftada maçların oynanmaya başlamasıyla birlikte sorgulanıyor. Galatasaray'ın 3 puan gerisinde olan Fenerbahçe bu akşam Giresunspor'u yendiği takdirde maç fazlasıyla puanını eşitleyecek. Peki, Süper Lig puan durumunda son durum ne?
SÜPER LİG 33. HAFTA MAÇ SONUÇLARI
Süper Lig'de 33. hafta müsabakalarının programı şu şekilde:
6 Mayıs Cumartesi
Adana Demirspor 4-2 Corendon Alanyaspor
Fraport TAV Antalyaspor 1-3 Beşiktaş
7 Mayıs Pazar
13.30 HangiKredi Ümraniyespor-Demir Grup Sivasspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)
16.00 Arabam.com Konyaspor-Yukatel Kayserispor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
19.00 Bitexen Giresunspor-Fenerbahçe (Çotanak)
8 Mayıs Pazartesi
20.00 Trabzonspor-MKE Ankaragücü (Şenol Güneş)
20.00 Galatasaray-Medipol Başakşehir (Nef)
SÜPER LİG PUAN DURUMU