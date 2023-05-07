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Süper Lig puan durumunda son durum (Süper Lig 33. hafta maç sonuçları)

Süper Lig puan durumu, 33. hafta maçlarının oynanmaya başlamasıyla birlikte sorgulanıyor. Süper Lig'de dün akşam Beşiktaş deplasmanda Antalyaspor'u 3-1 yenerek kritik bir galibiyet aldı. Fenerbahçe ise bu akşam Giresunspor ile oldukça önemli bir maça çıkacak. Peki, Süper Lig puan durumunda son durum ne?

Süper Lig puan durumunda son durum (Süper Lig 33. hafta maç sonuçları)

33. hafta güncel puan durumu tablosu, yeni haftada maçların oynanmaya başlamasıyla birlikte sorgulanıyor. Galatasaray'ın 3 puan gerisinde olan Fenerbahçe bu akşam Giresunspor'u yendiği takdirde maç fazlasıyla puanını eşitleyecek. Peki, Süper Lig puan durumunda son durum ne?

SÜPER LİG 33. HAFTA

Süper Lig'de 33. hafta müsabakalarının programı şu şekilde:

6 Mayıs Cumartesi

Adana Demirspor 4-2 Corendon Alanyaspor

Fraport TAV Antalyaspor 1-3 Beşiktaş

7 Mayıs Pazar

13.30 HangiKredi Ümraniyespor-Demir Grup Sivasspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

16.00 Arabam.com Konyaspor-Yukatel Kayserispor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

19.00 Bitexen Giresunspor-Fenerbahçe (Çotanak)

8 Mayıs Pazartesi

20.00 Trabzonspor-MKE Ankaragücü (Şenol Güneş)

20.00 Galatasaray-Medipol Başakşehir (Nef)

SÜPER LİG

Süper Lig puan durumunda son durum (Süper Lig 33. hafta maç sonuçları) - 1 Süper Lig 33. hafta güncel puan durumu tablosu

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