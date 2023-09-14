Süper Lig transfer sezonu ne zaman, saat kaçta bitiyor? İşte yaz transfer dönemi bitiş tarihi

Futbolseverler yaz transfer döneminin ne zaman ve saat kaçta biteceğine dair araştırmalarına hız verdi. Yaz transfer dönemi yakın zaman içinde sona eriyor. Pek çok takımın eksik bölgelere takviyelerde bulunduğu transfer dönemi için artık son saatler. İşte, yaz transfer dönemi bitiş tarihi...



2023-2024 YAZ TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BİTİYOR?



Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yeni sezonun yaz transfer döneminin ne zaman biteceğini açıkladı.



Futbolda, "yaz transfer dönemi" olarak adlandırılan 2023-2024 sezonu birinci transfer ve tescil dönemi 26 Haziran'da başladı.



Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulunun kararına göre, 26 Haziran'da başlayan transfer dönemi 15 Eylül'de sona erecek.



Geçtiğimiz yıl transfer kayıt işlemleri saat 23.59'a kadar sürmüştü. Bu yıl için henüz bir açıklama yok.



ARA TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN?



"Ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi ise 11 Ocak 2024'te başlayıp 9 Şubat 2024'te tamamlanacak.