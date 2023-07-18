Süper Lig'de 1. hafta hangi maçlar var? Süper Lig'de ilk haftanın programı netleşti

Trendyol Süper Lig 2023-2024 sezonu fikstür çekimi gerçekleşti. Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılan fikstür çekimine Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, TFF Yönetim Kurulu Üyeleri, kulüp başkanları, kulüp temsilcileri ve teknik adamlar katıldı. İşte, Süper Lig'de ilk haftanın maç programı...



Süper Lig'de 11-12-13-14 Ağustos'ta oynanacak ilk hafta karşılaşmaları şu şekilde:



Kayserispor-Galatasaray



Pendikspor-Atakaş Hatayspor



Kasımpaşa-MKE Ankaragücü



Corendon Alanyaspor-RAMS Başakşehir



Adana Demirspor-Çaykur Rizespor



VavaCars Fatih Karagümrük-Beşiktaş



Trabzonspor-Antalyaspor



Fenerbahçe-Gaziantep FK



Demir Grup Sivasspor-Yılport Samsunspor



TÜMOSAN Konyaspor-İstanbulspor