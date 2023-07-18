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Süper Lig'de 1. hafta hangi maçlar var? Süper Lig'de ilk haftanın programı netleşti

Süper Lig’in 2023-24 sezonu fikstür çekim töreni TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Süper Lig'in 2023-24 sezonu 11, 12, 13 ve 14 Ağustos 2023 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak ve ligin ilk yarısı 23, 24 ve 25 Aralık tarihlerinde oynanacak 18'inci hafta müsabakaları ile sona erecek. İlk hafta hangi maçların olacağı da belli oldu. Peki, Süper Lig'de 1. hafta hangi maçlar var?

Süper Lig'de 1. hafta hangi maçlar var? Süper Lig'de ilk haftanın programı netleşti

Trendyol 2023-2024 sezonu çekimi gerçekleşti. Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılan fikstür çekimine Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, TFF Yönetim Kurulu Üyeleri, kulüp başkanları, kulüp temsilcileri ve teknik adamlar katıldı. İşte, Süper Lig'de ilk haftanın programı...

Süper Lig'de 11-12-13-14 Ağustos'ta oynanacak ilk hafta karşılaşmaları şu şekilde:

Kayserispor-Galatasaray

Pendikspor-Atakaş Hatayspor

Kasımpaşa-MKE Ankaragücü

Corendon Alanyaspor-RAMS Başakşehir

Adana Demirspor-Çaykur Rizespor

VavaCars Fatih Karagümrük-Beşiktaş

Trabzonspor-Antalyaspor

Fenerbahçe-Gaziantep FK

Demir Grup Sivasspor-Yılport Samsunspor

TÜMOSAN Konyaspor-İstanbulspor

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