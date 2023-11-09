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Süper Lig'de 12. haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig'de 12. haftanın maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Süper Lig'de 12. haftanın hakemleri açıklandı

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Trendyol 'de 12. haftanın maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

İşte haftanın hakemleri:

Trabzonspor-Konyaspor: Cihan Aydın

Hatayspor-Galatasaray: Bahattin Şimşek

Beşiktaş-Başakşehir: Arda Kardeşler

Adana Demirspor-Fenerbahçe: Halil Umut Meler

Ankaragücü-Antalyaspor: Direnç Tonusluoğlu

Kasımpaşa-Kayserispor: Çağdaş Altay

Alanyaspor-Gaziantep FK: Turgut Doman

Karagümrük-Sivasspor: Murat Erdoğan

Pendikspor-Samsunspor: Burak Pakkan

Rizespor-İstanbulspor: Sarper Barış Saka

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