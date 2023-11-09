Süper Lig'de 12. haftanın hakemleri açıklandı

Trendyol Süper Lig'de 12. haftanın maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.
İşte haftanın hakemleri:
Trabzonspor-Konyaspor: Cihan Aydın
Hatayspor-Galatasaray: Bahattin Şimşek
Beşiktaş-Başakşehir: Arda Kardeşler
Adana Demirspor-Fenerbahçe: Halil Umut Meler
Ankaragücü-Antalyaspor: Direnç Tonusluoğlu
Kasımpaşa-Kayserispor: Çağdaş Altay
Alanyaspor-Gaziantep FK: Turgut Doman
Karagümrük-Sivasspor: Murat Erdoğan
Pendikspor-Samsunspor: Burak Pakkan
Rizespor-İstanbulspor: Sarper Barış Saka
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