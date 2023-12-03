Süper Lig'de 14. hafta MKE Ankaragücü - Beşiktaş (Canlı anlatım)

Beşiktaş, Süper Lig'in 14 haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaşıyor.
MAÇTAN ÖNEMLİ DAKİKALAR
18. dakikada Ali Kaan Güner'in soldan ortasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Cephas'ın sert vuruşunda, kaleci Mert Günok meşin yuvarlağı çeldi.
21. dakikada MKE Ankaragücü öne geçti. Efkan Bekiroğlu'nun pasında topla buluşan ve ceza sahasına giren Sowe, rakiplerini geçtikten sonra şutunu çekti. Meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.
Mücadelenin ilk yarısı, MKE Ankaragücü'nün 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
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MÇTAN NOTLAR
Beşiktaş Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, MKE Ankaragücü karşısında takımının ilk 11'inde 6 değişiklik yaptı.
Eryaman Stadı'nda oynanan karşılaşmada Rıza Çalımbay, hafta içi UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Belçika ekibi Club Brugge'e 5-0 yenildikleri maçtaki 11'inin büyük bir bölümünü değiştirdi.
Siyah-beyazlılarda Ersin Destanoğlu, Tayfur Bingöl, Demir Ege Tıknaz, Cenk Tosun, Chamberlain ve Rebic'in yerine Mert Günok, Necip Uysal, Umut Meraş, Hadziahmetovic, Gedson Fernandes ile Muleka, ilk 11'de maça başladı.
Beşiktaşlı futbolcu Umut Meraş, bu sezon Süper Lig'de ilk kez forma giydi.
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 4 maçta forma giyen Umut, Rıza Çalımbay'dan formayı aldı ve bu sezon ilk defa ligde şans buldu.
BEŞİKTAŞ'TA 7 EKSİK
Beşiktaş, başkent deplasmanına 7 futbolcusundan yoksun çıktı.
Siyah-beyazlılarda sakatlıkları bulunan Arthur Masuaku, Rachid Ghezzal, Milot Rashica, Valentin Rosier, Jean Onana, Eric Bailly ve Tayfur Bingöl, MKE Ankaragücü karşısında forma giyemedi.
MKE ANKARAGÜCÜ'NDE TEK DEĞİŞİKLİK
MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Beşiktaş maçının 11'inde zorunlu bir değişiklik yaptı.
Sarı kart cezalısı Uros Radakovic'in yerine sarı-lacivertlilerin savunmasında Mert Çetin forma giydi.
BEŞİKTAŞ TARAFTARI UZUN YILLAR SONRA MKE ANKARAGÜCÜ DEPLASMANINDA
Beşiktaş taraftarı, deplasman tribünü yasağının kalkmasıyla ilk kez Eryaman Stadı'nda MKE Ankaragücü maçı izledi.
Son olarak yıkılan 19 Mayıs Stadı'nda takımını MKE Ankaragücü deplasmanında destekleyen siyah-beyazlı taraftarlar, uzun yıllar sonra konuk takım tribünündeki yerini aldı.
Beşiktaşlı taraftarlar, stada toplu olarak otobüslerle geldi. Otobüslerin stada gelişi sırasında iki taraftar grubu arasında ufak atışmalar olsa da büyük bir olay meydana gelmedi.
ERYAMAN KAPALI GİŞE
Başkent ekibinin taraftarları, Eryaman Stadı'ndaki maça büyük ilgi gösterdi.
Biletler günler öncesinden tükenirken, stadın tamamı doldu.
FİLİSTİN'E DESTEK
MKE Ankaragücü taraftarı, karşılaşma öncesi İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki göstererek, dev bir Filistin bayrağı açtı.
Maraton Tribünü'nde dev Türk bayrağı ve Filistin bayrağı açan taraftarlar, Filistin halkına destek verdi.
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