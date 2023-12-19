Süper Lig'de 17. hafta heyecanı başlıyor

Trendyol Süper Lig'de 16. hafta maçları 10 Ocak 2024'te oynanacağı açıklanırken, mücadele 17. hafta karşılaşmalarıyla devam edecek.
Ligde 17. hafta mücadelesi, bugün yapılacak 3 maçla başlayacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 17. haftanın maç programı şöyle:
Yarın:
17.00 RAMS Başakşehir-EMS Yapı Sivasspor (Başakşehir Fatih Terim)
20.00 İstanbulspor-Trabzonspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
20.00 Gaziantep FK-Yukatel Adana Demirspor (Kalyon)
20 Aralık Çarşamba:
17.00 Mondihome Kayserispor-Fenerbahçe (RHG Enertürk Enerji)
20.00 Galatasaray-VavaCars Fatih Karagümrük (RAMS Park)
20.00 Bitexen Antalyaspor-Kasımpaşa (Corendon Airlines Park Antalya)
21 Aralık Perşembe:
17.00 Yılport Samsunspor-TÜMOSAN Konyaspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)
17.00 Çaykur Rizespor-Siltaş Yapı Pendikspor (Çaykur Didi)
20.00 Beşiktaş-Corendon Alanyaspor (Tüpraş)
20.00 MKE Ankaragücü-Atakaş Hatayspor (Eryaman)
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