Süper Lig'de 18. hafta: Kasımpaşa'nın konuğu Çaykur Rizespor

Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında yarın Çaykur Rizespor'u ağırlayacak.
Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki karşılaşma, saat 17.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Turgut Doman yönetecek.
PAŞA'DAN 6 RİZE'DE 6 GALİBİYET
Geride kalan 16 karşılaşmada 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 yenilgi yaşayan lacivert-beyazlılar, 22 puanla ligde 9. sırada yer alıyor.
Çaykur Rizespor ise 7 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 mağlubiyet sonucunda 25 puan topladı. Rize temsilcisi, ligde 6. sırada bulunuyor.
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