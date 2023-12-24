Süper Lig'de 18. hafta: Kasımpaşa'nın konuğu Çaykur Rizespor

Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında yarın Çaykur Rizespor'u ağırlayacak.



Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki karşılaşma, saat 17.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Turgut Doman yönetecek.

PAŞA'DAN 6 RİZE'DE 6 GALİBİYET



Geride kalan 16 karşılaşmada 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 yenilgi yaşayan lacivert-beyazlılar, 22 puanla ligde 9. sırada yer alıyor.



Çaykur Rizespor ise 7 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 mağlubiyet sonucunda 25 puan topladı. Rize temsilcisi, ligde 6. sırada bulunuyor.