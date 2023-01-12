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Süper Lig'de 19. haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig'de 19'uncu hafta karşılaşmalarında görev yapacak hakemler belli oldu.

Süper Lig'de 19. haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig'de 19. haftanın hakemleri açıklandı

HAFTANIN PROGRAMI VE HAKEMLER:

13 OCAK CUMA:

17.00 Kayserispor - Sivasspor: ARDA KARDEŞLER
20.00 Galatasaray - Hatayspor: KADİR SAĞLAM

14 OCAK CUMARTESİ:

13.30 Antalyaspor - Giresunspor: YAŞAR KEMAL UĞURLU
16.00 Adana Demirspor - MKE Ankaragücü: BURAK ŞEKER
16.00 Konyaspor - Beşiktaş: ABDULKADİR BİTİGEN
19.00 Trabzonspor - Başakşehir: ALİ ŞANSALAN

15 OCAK PAZAR:

13.30 Ümraniyespor - İstanbulspor: ALİ PALABIYIK
16.00 Kasımpaşa - Fatih Karagümrük: ÇAĞDAŞ ALTAY
19.00 Gaziantep FK - Fenerbahçe: MUSTAFA KÜRŞAD FİLİZ

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