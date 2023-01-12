Süper Lig'de 19. haftanın hakemleri açıklandı
HAFTANIN PROGRAMI VE HAKEMLER:
13 OCAK CUMA:
17.00 Kayserispor - Sivasspor: ARDA KARDEŞLER
20.00 Galatasaray - Hatayspor: KADİR SAĞLAM
14 OCAK CUMARTESİ:
13.30 Antalyaspor - Giresunspor: YAŞAR KEMAL UĞURLU
16.00 Adana Demirspor - MKE Ankaragücü: BURAK ŞEKER
16.00 Konyaspor - Beşiktaş: ABDULKADİR BİTİGEN
19.00 Trabzonspor - Başakşehir: ALİ ŞANSALAN
15 OCAK PAZAR:
13.30 Ümraniyespor - İstanbulspor: ALİ PALABIYIK
16.00 Kasımpaşa - Fatih Karagümrük: ÇAĞDAŞ ALTAY
19.00 Gaziantep FK - Fenerbahçe: MUSTAFA KÜRŞAD FİLİZ