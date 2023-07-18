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Süper Lig'de 1959 yılı öncesi şampiyonluk sayıları

TFF, Süper Lig'de 1959 öncesi şampiyonluklarının sayılıp sayılmamasına karar vermesi için bir komisyon kurulduğunu duyurdu. Peki 1959 öncesi hangi takımın kaç şampiyonluğu var?1959 öncesi şampiyonluklar sayılacak mı? İşte ayrıntılar...

Süper Lig'de 1959 yılı öncesi şampiyonluk sayıları

TFF geçtiğimiz günlerde 1959 öncesi şampiyonluklarının araştırılması için bir komisyon kurulduğunu duyurmuştu.

alınan bu karar sonrası komisyonu dikkatle takip edeceğini ve desteklediğini vurgulayan bir duyuru yapmıştı.

ise TFF'nin aldığı bu karar sonra açıklama yayınlayarak kurulan komisyonun lağvedilmesini talep etmişti.

İşte Süper Lig'de 1959 öncesi şampiyonluk sayıları:

  • Fenerbahçe: 9
  • : 7
  • Galatasaray: 1
  • Ankara Demirspor: 2
  • Harbokulu: 2
  • Eskişehir Demirspor: 1
  • Güneşspor: 1
  • Göztepe: 1
  • Gençlerbirliği: 2
  • İstanbulspor: 1
  • Ankaragücü: 1
  • Muhafızgücü: 1
  • Harbiye: 1

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