Süper Lig'de 1959 yılı öncesi şampiyonluk sayıları

TFF geçtiğimiz günlerde 1959 öncesi Süper Lig şampiyonluklarının araştırılması için bir komisyon kurulduğunu duyurmuştu.

Fenerbahçe alınan bu karar sonrası komisyonu dikkatle takip edeceğini ve desteklediğini vurgulayan bir duyuru yapmıştı.



Galatasaray ise TFF'nin aldığı bu karar sonra açıklama yayınlayarak kurulan komisyonun lağvedilmesini talep etmişti.



İşte Süper Lig'de 1959 öncesi şampiyonluk sayıları:



Fenerbahçe: 9

Beşiktaş: 7

Galatasaray: 1

Ankara Demirspor: 2

Harbokulu: 2

Eskişehir Demirspor: 1

Güneşspor: 1

Göztepe: 1

Gençlerbirliği: 2

İstanbulspor: 1

Ankaragücü: 1

Muhafızgücü: 1

Harbiye: 1

