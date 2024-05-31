Süper Lig'de 2024-2025 sezonunun haritası belirlendi: Hangi ilden kaç takım var?

Süper Lig'de yeni sezonda 6 İstanbul ekibi yer alacak. Geçtiğimiz sezon 8 İstanbul takımı Süper Lig'de boy gösterirken; İstanbulspor, Pendikspor ve Fatih Karagümrük, Süper Lig'e veda etti. 1'inci Lig'de şampiyon olarak Süper Lig'e yükselen Eyüpspor ile birlikte Süper Lig'de İstanbul takımı sayısı 6 oldu. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Başakşehir, Kasımpaşa ve Eyüpspor, Süper Lig'de İstanbul'u temsil edecek.



2 SENE SONRA BAŞKENT TAKIMI YOK



Süper Lig'de geçtiğimiz sezon başkent Ankara'yı sadece MKE Ankaragücü temsil etmişti. Sarı-lacivertli ekibin küme düşme üzüntüsü yaşamasının ardından yeni sezonda başkent Ankara takımı yer almayacak. 2 yılın ardından Süper Lig'de bir sezonda başkent takımı olmayacak. Süper Lig'de son olarak 2021-22 sezonunda başkenti temsil eden takım yer almamıştı.



KARADENİZ'DEN 3 EKİP



Yeni sezonda Karadeniz'i 3 takım temsil edecek. Trabzonspor, Rizespor ve Samsunspor ligde kozlarını paylaşacak.



AKDENİZ'DEN 4 TAKIM KATILIYOR



Akdeniz'den ise 4 ekip katılacak. Antalyaspor, Alanyaspor, Adana Demirspor ve Hatayspor, 2024-2025 sezonunda Akdeniz'i temsil edecek.



EGE'DEN 2 YENİ TEMSİLCİ



Süper Lig'in yeni takımları Göztepe ve Bodrum FK, bu sezon Ege'yi temsil edecek 2 takım olacak.



İÇ ANADOLU'DAN 3 TAKIM



Yeni sezonda İç Anadolu'dan yine Kayserispor, Konyaspor ve Sivasspor ekipleri katılacak.



GÜNEYDOĞU ANADOLU'DAN TEK TAKIM



Süper Lig'de Güneydoğu Anadolu'yu temsil edecek tek takım ise Gaziantep FK olacak.



9 SEMT TAKIMI YER ALACAK



İstanbul'dan Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Başakşehir, Eyüpspor ve Kasımpaşa'nın yanı sıra, Bodrum FK, Göztepe ve Alanyaspor da semt takımları olarak ligde boy gösterecek.