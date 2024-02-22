NTV.COM.TR’ye geri dön

Süper Lig'de 2024-25 sezonunun başlangıç tarihi açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'in 2024-2025 sezonu başlangıç tarihini duyurdu. Federasyon'dan yapılan açıklamada Süper Lig'in 9,10,11 ve 12 Ağustos 2024 tarihlerinde başlayacağı ifade edildi.

Süper Lig'de 2024-25 sezonunun başlangıç tarihi açıklandı

Trendyol 'de 2024-2025 sezonunun başlayacağı tarih belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, dün gerçekleştirdiği toplantıda Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig ve TFF 2. Lig'de 2024-2025 sezonu başlangıç tarihlerini belirledi.

Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig 9, 10, 11 ve 12 Ağustos 2024 tarihlerinde, TFF 2. Lig'in ise 31 Ağustos ve 1 Eylül 2024 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacağı aktarıldı.

TFF 3. Lig'in başlangıç tarihi ve sezon planlamalarına ilişkin diğer detaylar ise daha sonra ilan edilecektir.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...

;