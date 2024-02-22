Süper Lig'de 2024-25 sezonunun başlangıç tarihi açıklandı

Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonunun başlayacağı tarih belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, dün gerçekleştirdiği toplantıda Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig ve TFF 2. Lig'de 2024-2025 sezonu başlangıç tarihlerini belirledi.

Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig 9, 10, 11 ve 12 Ağustos 2024 tarihlerinde, TFF 2. Lig'in ise 31 Ağustos ve 1 Eylül 2024 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacağı aktarıldı.



TFF 3. Lig'in başlangıç tarihi ve sezon planlamalarına ilişkin diğer detaylar ise daha sonra ilan edilecektir.

