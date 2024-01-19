NTV.COM.TR’ye geri dön

Süper Lig'de 21. haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig'de 21. haftanın hakemleri belli oldu. Trabzonspor-Galatasaray derbisini Abdulkadir Bitigen yönetecek.

Süper Lig'de 21. haftanın hakemleri açıklandı

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Süper Lig'de 21. haftanın hakemleri açıklandı.

Trabzonspor- derbisini Abdulkadir Bitigen yönetecek.

YARIN

Kasımpaşa - Hatayspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy
Alanyaspor - Çaykur Rizespor: Ali Şansalan
Fatih Karagümrük - Başakşehir FK: Ümit Öztürk
Pendikspor - Beşiktaş: Tugay Kaan Numanoğlu
Adana Demirspor - MKE Ankaragücü: Arda Kardeşler

PAZAR

Sivasspor - Gaziantep FK: Kadir Sağlam
Konyaspor - Antalyaspor: Zorbay Küçük
Fenerbahçe - Samsunspor: Bahattin Şimşek
Trabzonspor - Galatasaray: Abdulkadir Bitigen

PAZARTESİ

Kayserispor - İstanbulspor: Cihan Aydın

Süper Lig'de 21. haftanın hakemleri açıklandı - 1
Beşiktaş, Süper Lig'in 21. haftasında Pendikspor'a konuk olacak

Beşiktaş, Süper Lig'in 21. haftasında Pendikspor'a konuk olacak

Haberi Görüntüle

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...

;