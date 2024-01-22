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Süper Lig'de 22. haftanın hakemleri belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Süper Lig'de 22. haftada görev yapacak hakemleri açıkladı.

Süper Lig'de 22. haftanın hakemleri belli oldu

Trendyol 'de 23 Ocak Salı günü başlayacak 22. haftanın hakemleri belli oldu.

İşte Süper Lig'de 22. hafta düdük çalacak hakemler;

23 Ocak Salı;

Hatayspor - Alanyaspor | Emre Kargın

Pendikspor - Kasımpaşa | Burak Şeker

Beşiktaş - Adana Demirspor | Atilla Karaoğlan

24 Ocak Çarşamba;

Gaziantep FK - Konyaspor | Volkan Bayarslan

MKE Ankaragücü - Fatih Karagümrük | Muhammet Ali Metoğlu

Antalyaspor - Sivasspor | Turgut Doman

RAMS Başakşehir - Fenerbahçe | Abdulkadir Bitigen

25 Ocak Perşembe;

Samsunspor - Kayserispor | Çağdaş Altay

Çaykur Rizespor - Trabzonspor | Ümit Öztürk

Galatasaray - İstanbulspor | Bahattin Şimşek

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