Süper Lig'de 32. haftanın programı açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'de 32. hafta müsabakalarına ilişkin programı açıkladı.
İşte Süper Lig'de 32. haftanın programı;
12 Nisan Cuma
20.00 | Trabzonspor - Sivasspor
13 Nisan Cumartesi
13.30 | Kasımpaşa - Konyaspor
16.00 | MKE Ankaragücü - Gaziantep
19.00 | Adana Demirspor - Kayserispor
19.00 | Beşiktaş - Samsunspor
14 Nisan Pazar
13.30 | Pendikspor - Başakşehir
16.00 | Hatayspor - İstanbulspor
16.00 | Rizespor - Antalyaspor
19.00 | Fatih Karagümrük - Fenerbahçe
15 Nisan Pazartesi
20.00 | Alanyaspor - Galatasaray
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