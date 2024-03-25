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Süper Lig'de 32. haftanın programı açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de 32. haftanın maç programını açıkladı.

Süper Lig'de 32. haftanın programı açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol 'de 32. hafta müsabakalarına ilişkin programı açıkladı.

İşte Süper Lig'de 32. haftanın programı;

12 Nisan Cuma

20.00 | Trabzonspor - Sivasspor 

13 Nisan Cumartesi

13.30 | Kasımpaşa - Konyaspor

16.00 | MKE Ankaragücü - Gaziantep

19.00 | Adana Demirspor - Kayserispor

19.00 | Beşiktaş - Samsunspor

14 Nisan Pazar

13.30 | Pendikspor - Başakşehir

16.00 | Hatayspor - İstanbulspor

16.00 | Rizespor - Antalyaspor

19.00 | Fatih Karagümrük - Fenerbahçe

15 Nisan Pazartesi

20.00 | Alanyaspor - Galatasaray

Süper Lig'de 32. haftanın programı açıklandı - 1

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