Süper Lig'de 33. hafta hakemleri açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında oynanacak mücadelelerde görev alacak hakemleri açıkladı.
19 Nisan Cuma;20.00 | Beşiktaş - MKE Ankaragücü | Bahattin şimşek
20 Nisan Cumartesi;13.30 | İstanbulspor - Fatih Karagümrük | Burak Şeker
16.00 | Konyaspor - Alanyaspor | Oğuzhan Çakır
19.00 | Samsunspor - Adana Demirspor | Murat Erdoğan
19.00 | Kayserispor - Trabzonspor | Çağdaş Altay
21 Nisan Pazar;13.30 | Başakşehir - Çaykur Rizespor | Arda Kardeşler
19.00 | Antalyaspor - Hatayspor | Abdulkadir Bitigen
19.00 | Galatasaray - Pendikspor | Direnç Tosunoğlu
19.00 | Gaziantep - Kasımpaşa | Kadir Sağlam
22 Nisan Pazartesi;20.00 | Sivasspor - Fenerbahçe | Cihan Aydın
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