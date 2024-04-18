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Süper Lig'de 33. hafta hakemleri açıklandı

Süper Lig'in 33. haftasında oynanacak müsabakalarda düdük çalacak hakemler belli oldu.

Süper Lig'de 33. hafta hakemleri açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol 'in 33. haftasında oynanacak mücadelelerde görev alacak hakemleri açıkladı.

19 Nisan Cuma;

20.00 | Beşiktaş - MKE Ankaragücü | Bahattin şimşek

20 Nisan Cumartesi;

13.30 | İstanbulspor - Fatih Karagümrük | Burak Şeker

16.00 | Konyaspor - Alanyaspor | Oğuzhan Çakır

19.00 | Samsunspor - Adana Demirspor | Murat Erdoğan

19.00 | Kayserispor - Trabzonspor | Çağdaş Altay

21 Nisan Pazar;

13.30 | Başakşehir - Çaykur Rizespor | Arda Kardeşler

19.00 | Antalyaspor - Hatayspor | Abdulkadir Bitigen

19.00 | Galatasaray - Pendikspor | Direnç Tosunoğlu

19.00 | Gaziantep - Kasımpaşa | Kadir Sağlam

22 Nisan Pazartesi;

20.00 | Sivasspor - Fenerbahçe | Cihan Aydın

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