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Süper Lig'de 33. hafta tamamlandı (Süper Lig'de güncel puan durumu, haftanın sonuçları ve 34. hafta programı)

Trendyol Süper Lig'de 33. hafta Sivasspor-Fenerbahçe karşılaşmasıyla tamamlandı. Peki, Süper Lig'de puan durumu nasıl şekillendi? Haftanın maç sonuçları ne? 34. hafta programında hangi maçlar var?

Süper Lig'de 33. hafta tamamlandı (Süper Lig'de güncel puan durumu, haftanın sonuçları ve 34. hafta programı)

Ligde haftanın kapanış maçında EMS Yapı Sivasspor, konuk ettiği ile 2-2 berabere kaldı.

Bu sonuçla şampiyonluk yarışında haftaya lider 'ın 2 puan gerisinde başlayan Fenerbahçe, sarı-kırmızılıların kazandığı haftada rakibinin 4 puan gerisine düştü.

Galatasaray ise sahasında Siltaş Yapı Pendikspor'u 4-1 yenerek liderliğini sürdürdü.

SONUÇLAR

'in 33. haftasında alınan sonuçlar şöyle:

Beşiktaş-MKE Ankaragücü: 2-0

İstanbulspor-VavaCars Fatih Karagümrük: 1-2

TÜMOSAN Konyaspor-Corendon Alanyaspor: 0-2

Yılport Samsunspor-Yukatel Adana Demirspor: 1-1

Mondihome Kayserispor-Trabzonspor: 1-2

RAMS Başakşehir-Çaykur Rizespor: 2-0

Bitexen Antalyaspor-Atakaş Hatayspor: 2-1

Galatasaray-Siltaş Yapı Pendikspor: 4-1

Gaziantep FK-Kasımpaşa: 2-0

EMS Yapı Sivasspor-Fenerbahçe: 2-2

PUAN DURUMU

Tamamlanan haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:

Süper Lig'de 33. hafta tamamlandı (Süper Lig'de güncel puan durumu, haftanın sonuçları ve 34. hafta programı) - 1 Not: Kayserispor ve İstanbulspor'un üçer puanı silinmiştir.

34. HAFTANIN PROGRAMI

Trendyol Süper Lig'de 34. hafta 26 Nisan Cuma günü yapılacak tek maçla başlayacak.

Fenerbahçe ile Beşiktaş'ın derbide karşılaşacağı haftanın müsabaka programı şu şekilde:

26 Nisan Cuma:

20.00 Yukatel Adana Demirspor-Galatasaray (Yeni Adana)

27 Nisan Cumartesi:

16.00 Kasımpaşa-Yılport Samsunspor (Recep Tayyip Erdoğan)

16.00 EMS Yapı Sivasspor-TÜMOSAN Konyaspor (BG Grup 4 Eylül)

19.00 Atakaş Hatayspor-RAMS Başakşehir (Mersin)

19.00 Fenerbahçe-Beşiktaş (Ülker)

28 Nisan Pazar:

16.00 Siltaş Yapı Pendikspor-Mondihome Kayserispor (Pendik)

16.00 Corendon Alanyaspor-İstanbulspor (Alanya Oba)

19.00 Çaykur Rizespor-MKE Ankaragücü (Çaykur Didi)

19.00 Trabzonspor-Gaziantep FK (Papara Park)

29 Nisan Pazartesi:

20.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Bitexen Antalyaspor (Atatürk Olimpiyat)

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