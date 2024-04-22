Süper Lig'de 6 kulüp PFDK'ye sevk edildi

"Hukuk Müşavirliği’nce 22.04.2024 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na yapılan sevk raporları aşağıda belirtilmiştir.



1- BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü’nün 19.04.2024 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-MKE ANKARAGÜCÜ Trendyol Süper Lig müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



2- MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü’nün 19.04.2024 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-MKE ANKARAGÜCÜ Trendyol Süper Lig müsabakasındaki “ çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca ve “ saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



3- YUKATEL ADANA DEMİRSPOR A.Ş. Kulübü Başkanı METİN KORKMAZ’ın 20.04.2024 tarihinde oynanan YILPORT SAMSUNSPOR-YUKATEL ADANA DEMİRSPOR A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasındaki “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı’nın 7/1 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



4- MONDİHOME KAYSERİSPOR Kulübü’nün 20.04.2024 tarihinde oynanan MONDİHOME KAYSERİSPOR-TRABZONSPOR A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca ve “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



5- TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü’nün 20.04.2024 tarihinde oynanan MONDİHOME KAYSERİSPOR-TRABZONSPOR A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



6- GALATASARAY A.Ş. Kulübü’nün 21.04.2024 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR FUTBOL A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca ve “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile Sportif Ekipman Talimatı’nın 22/1 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



7-GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.’nin 21.04.2024 tarihinde oynanan GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. - KASIMPAŞA A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



8- TUZLASPOR A.Ş. Kulübü’nün 20.04.2024 tarihinde oynanan TEKSÜT BANDIRMA SPOR-TUZLASPOR A.Ş. Trendyol 1. Lig müsabakasındaki “7 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



9- EYÜPSPOR Kulübü’nün 20.04.2024 tarihinde oynanan EYÜPSPOR-BOLUSPOR Trendyol 1. Lig müsabakasındaki “ çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



10- AHLATCI ÇORUM FK Kulübü’nün 21.04.2024 tarihinde oynanan AHLATCI ÇORUM FK-ADANASPOR A.Ş. Trendyol 1. Lig müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



11- ADANASPOR A.Ş. Kulübü’nün 21.04.2024 tarihinde oynanan AHLATCI ÇORUM FK-ADANASPOR A.Ş. Trendyol 1. Lig müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,



ADANASPOR A.Ş. Kulübü teknik sorumlusu MUSTAFA KEMAL KILIÇ ’ın aynı müsabakadaki “sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca 22.04.2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



12- SAKARYASPOR A.Ş. Kulübü’nün 21.04.2024 tarihinde oynanan SAKARYASPOR A.Ş.-ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ Trendyol 1. Lig müsabakasındaki “ saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca ve “ talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile 2023-2024 Sezonu TFF 1. Lig Müsabakaları Statüsü’nün 5/7 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



13- SERİK BELEDİYESPOR Kulübü’nün 21.04.2024 tarihinde oynanan SERİK BELEDİYESPOR - ZONGULDAK KÖMÜRSPOR A.Ş TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki “ saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca ve “8 futbolcusunun sarı kart ve 2 futbolcusunun kırmızı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,



SERİK BELEDİYESPOR Kulübü idarecisi ERHAN KAŞ ’ın aynı müsabakadaki “saldırıları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 44. maddesi uyarınca ve “sportmenliğe aykırı hareketi” Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca 22.04.2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,



SERİK BELEDİYESPOR Kulübü Başkanı İBRAHİM ŞAHİN ’in aynı müsabakadaki “ talimatlara aykırı hareketi” Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı’nın 7/1 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,



SERİK BELEDİYESPOR Kulübü görevlisi MUSTAFA DALDAL ’ın aynı müsabakadaki “saha olayı” Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca 22.04.2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,



SERİK BELEDİYESPOR Kulübü antrenörü ÖZHAN KESKİNKALE ’nin aynı müsabakadaki “saldırısı” Futbol Disiplin Talimatı’nın 44. maddesi uyarınca 22.04.2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,



SERİK BELEDİYESPOR Kulübü futbolcusu OĞUZHAN DOĞAN ’ın aynı müsabakadaki “saldırısı” Futbol Disiplin Talimatı’nın 44. maddesi uyarınca 22.04.2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,



SERİK BELEDİYESPOR Kulübü futbolcusu UĞUR MUSTAFA TÜRK ’ün aynı müsabakadaki “saldırısı” Futbol Disiplin Talimatı’nın 44. maddesi uyarınca 22.04.2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,



SERİK BELEDİYESPOR Kulübü idarecisi CENGİZ DOĞAN ’ın aynı müsabakadaki “talimatlara aykırı hareketi” Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı’nın 7/1 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,



SERİK BELEDİYESPOR Kulübü idarecisi YUNUS KÜÇÜK ’ün aynı müsabakadaki “talimatlara aykırı hareketi” Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı’nın 7/1 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,



SERİK BELEDİYESPOR Kulübü futbolcusu MEHMET DEMİRÖZÜ ’nün aynı müsabakadaki “talimatlara aykırı hareketi” Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı’nın 7/1 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,



SERİK BELEDİYESPOR Kulübü futbolcusu EYÜP KOZAN ’ın aynı müsabakadaki “talimatlara aykırı hareketi” Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı’nın 7/1 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



14-ZONGULDAK KÖMÜRSPOR A.Ş. Kulübü’nün 21.04.2024 tarihinde oynanan SERİK BELEDİYESPOR-ZONGULDAK KÖMÜRSPOR A.Ş TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki “6 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,



ZONGULDAK KÖMÜRSPOR A.Ş. Kulübü futbolcusu HAKAN ÇEVİK ’in aynı müsabakadaki “saldırısı” Futbol Disiplin Talimatı’nın 44. maddesi uyarınca 22.04.2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



15- BUCASPOR 1928 Kulübü’nün 21.04.2024 tarihinde oynanan BUCASPOR 1928 - ESENLER EROKSPOR TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca ve “ saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,



BUCASPOR 1928 Kulübü antrenörü KUBİLAY ŞENDURUR ’un aynı müsabakadaki “hakareti” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 41. maddesi uyarınca 22.04.2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



16- ACNTURK SİGORTA VAN SPOR FK Kulübü’nün 21.04.2024 tarihinde oynanan BEYOĞLU YENİ ÇARŞI SPOR FAALİYETLERİ A.Ş. - ACNTURK SİGORTA VAN SPOR FK TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki “merdiven boşluklarının boş bırakılmaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



17- NAZİLLİ BELEDİYESPOR Kulübü futbolcusu HÜSEYİN CİHAN AVCU’nun 21.04.2024 tarihinde oynanan NAZİLLİ BELEDİYESPOR - KARACABEY BELEDİYE SPOR A.Ş. TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki “kural dışı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 43. maddesi uyarınca 22.04.2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



18- KUZEY MARMARA A.Ş. ARNAVUTKÖY BLD. GENÇLİK VE SPOR Kulübü’nün 21.04.2024 tarihinde oynanan KUZEY MARMARA A.Ş. ARNAVUTKÖY BLD. GENÇLİK VE SPOR-FETHİYESPOR TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



19- ISPARTA 32 SPOR Kulübü’nün 21.04.2024 tarihinde oynanan ISPARTA 32 SPOR – İNEGÖLSPOR TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



20- AMED SPORTİF FAALİYETLER Kulübü’nün 21.04.2024 tarihinde oynanan AMED SPORTİF FAALİYETLER - ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca ve “merdiven boşluklarının boş bırakılmaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



21- SOMASPOR Kulübü antrenörü ABDULLAH FİLİK ’in 21.04.2024 tarihinde oynanan BELEDİYE DERİNCE SPOR-SOMASPOR TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki “hakaretleri” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 41. maddesi uyarınca ve “sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca 22.04.2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



22-UŞAK SPOR A.Ş. Kulübü’nün 21.04.2024 tarihinde oynanan UŞAK SPOR A.Ş.-MENEMEN FUTBOL KULÜBÜ TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile Sağlık Ekiplerinin Yapılanmaları ve İşleyişleri Talimatı’nın 5/d maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



23- MENEMEN FUTBOL KULÜBÜ idarecisi ZAFER SAK’ın 21.04.2024 tarihinde oynanan UŞAK SPOR A.Ş.-MENEMEN FUTBOL KULÜBÜ TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı’nın 7/1 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,



MENEMEN FUTBOL KULÜBÜ antrenörü AHMET DAĞ’ın aynı müsabakadaki “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı’nın 7/1 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



24- 52 ORDUSPOR FK Kulübü’nün 21.04.2024 tarihinde oynanan 52 ORDUSPOR FK-KÜÇÜKÇEKMECE SİNOP SPOR KULÜBÜ TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasındaki “5 futbolcusunun sarı kart ve 1 futbolcusunun kırmızı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,



52 ORDUSPOR FK antrenörü RECEP ASIL’ın aynı müsabakadaki “saldırısı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 44. maddesi uyarınca 22.04.2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



25-KÜÇÜKÇEKMECE SİNOP SPOR KULÜBÜ’nün 21.04.2024 tarihinde oynanan 52 ORDUSPOR FK-KÜÇÜKÇEKMECE SİNOP SPOR KULÜBÜ TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasındaki “5 futbolcusunun sarı kart ve 1 futbolcusunun kırmızı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,



KÜÇÜKÇEKMECE SİNOP SPOR KULÜBÜ futbolcusu ENES İSLAM İLKİN ’in aynı müsabakadaki “hakareti” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 41. maddesi uyarınca 22.04.2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



26- EDİRNESPOR Kulübü’nün 21.04.2024 tarihinde oynanan EDİRNESPOR - MARDİN 1969 SPOR TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasındaki “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ve Stadyum Güvenlik Komitesi Talimatı-Stadyum Sınıflandırması Alt Detayları-117 uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



27- MARDİN 1969 SPOR Kulübü idarecisi METİN KERELTİ’nin 21.04.2024 tarihinde oynanan EDİRNESPOR - MARDİN 1969 SPOR TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasındaki “sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca 22.04.2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



28-KIRIKKALEGÜCÜ FUTBOL SPOR KULÜBÜ’nün 21.04.2024 tarihinde oynanan KIRIKKALEGÜCÜ FUTBOL SPOR KULÜBÜ - GÜMÜŞHANE SPORTİF FAALİYETLER A.Ş. TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasındaki “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



29- KEMERKENT BULVARSPOR Kulübü’nün 21.04.2024 tarihinde oynanan ANADOLU ÜNİVERSİTESİ-KEMERKENT BULVARSPOR TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasındaki “6 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,



KEMERKENT BULVARSPOR Kulübü görevlisi ENGİN MAVZER ’in aynı müsabakadaki “sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca 22.04.2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



30- KARŞIYAKA Kulübü’nün 21.04.2024 tarihinde oynanan KARŞIYAKA - HACETTEPE 1945 SPOR KULÜBÜ TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca, “ saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca, “merdiven boşluklarının boş bırakılmaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 49. maddesi uyarınca, “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile 2023-2024 Sezonu TFF 3. Lig Müsabakaları Statüsü’nün 9/3 maddesi uyarınca ve “ belgelerin haksız kullanımı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 47. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,



KARŞIYAKA Kulübü görevlisi METEHAN TAŞOVA’nın aynı müsabakadaki “belgelerin haksız kullanımı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 47. maddesi uyarınca 22.04.2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,



KARŞIYAKA Kulübü görevlisi EMİRHAN KILIÇ’ın aynı müsabakadaki “belgelerin haksız kullanımı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 47. maddesi uyarınca 22.04.2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,



KARŞIYAKA Kulübü görevlisi CAN ARIKAN AKERDEM ’in aynı müsabakadaki “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı’nın 7/1-e maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,



KARŞIYAKA Kulübü antrenörü KORHAN ÖZEN’in aynı müsabakadaki “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı’nın 7/1 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,



KARŞIYAKA Kulübü idarecisi İLKER AKPINAR’ın aynı müsabakadaki “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı’nın 7/1 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,



KARŞIYAKA Kulübü görevlisi MUSTAFA GİRAY’ın aynı müsabakadaki “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı’nın 7/1 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,



KARŞIYAKA Kulübü görevlisi ALARA UFACIK’ın aynı müsabakadaki “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı’nın 7/1 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



31- HACETTEPE 1945 SPOR KULÜBÜ idarecisi MURAT GÜNEŞ’in 21.04.2024 tarihinde oynanan KARŞIYAKA - HACETTEPE 1945 SPOR KULÜBÜ TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasındaki “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı’nın 7/1 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



32- ERGENE VELİMEŞE SPOR Kulübü’nün 21.04.2024 tarihinde oynanan ERGENE VELİMEŞE SPOR - AMASYASPOR FUTBOL KULÜBÜ TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca ve “6 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,



ERGENE VELİMEŞE SPOR Kulübü teknik sorumlusu ÖZGÜR SAĞLAM ’ın aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca 22.04.2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



33- TPAO BATMAN PETROL SPOR A.Ş. Kulübü’nün 21.04.2024 tarihinde oynanan TPAO BATMAN PETROL SPOR A.Ş.-PAZARSPOR TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasındaki “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



34- DARICA GENÇLERBİRLİĞİ A.Ş. Kulübü’nün 21.04.2024 tarihinde oynanan ONVO AĞRI 1970 SPOR KULÜBÜ - DARICA GENÇLERBİRLİĞİ A.Ş. TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasındaki “belgelerin haksız kullanımı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 47. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,



DARICA GENÇLERBİRLİĞİ A.Ş. Kulübü kaleci antrenörü HASAN BERBER’in aynı müsabakadaki “belgelerin haksız kullanımına iştiraki” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 47. maddesi uyarınca 22.04.2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



DARICA GENÇLERBİRLİĞİ A.Ş. Kulübü görevlisi VEDAT ATA’ nın aynı müsabakadaki “sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca ve “belgelerin haksız kullanımı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 47. maddesi uyarınca 22.04.2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



35- GÜNEŞ HOLDİNG ÇANKAYA SPOR KULÜBÜ kaleci antrenörü SERHAT KARTAL’ın 21.04.2024 tarihinde oynanan GÜNEŞ HOLDİNG ÇANKAYA SPOR KULÜBÜ - 23 ELAZIĞ FUTBOL KULÜBÜ TFF 3. Lig 4. Grup müsabakasındaki “ hakareti” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 41. maddesi uyarınca 22.04.2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



36- SİİRT İL ÖZEL İDARESİ SPOR Kulübü’nün 21.04.2024 tarihinde oynanan SİİRT İL ÖZEL İDARESİ SPOR - ARMONİ ALANYA KESTELSPOR TFF 3. Lig 4. Grup müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca, “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca ve “ usulsüz seyirci alınması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,



SİİRT İL ÖZEL İDARESİ SPOR antrenörü MUSTAFA KALAFATOĞLU ’nun aynı müsabakadaki “cezaya uyulmaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 50. maddesi uyarınca 22.04.2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,



SİİRT İL ÖZEL İDARESİ SPOR futbolcusu MANSUR ÇALAR ’ın aynı müsabakadaki “hakareti” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 41. maddesi uyarınca ve "saldırısı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 44. maddesi uyarınca 22.04.2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,



SİİRT İL ÖZEL İDARESİ SPOR futbolcusu ZAFER GÖKHAN ’ın aynı müsabakadaki “saldırısı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 44. maddesi uyarınca 22.04.2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,



SİİRT İL ÖZEL İDARESİ SPOR futbolcusu MEHMET SALİH YİĞİT ’in aynı müsabakadaki “sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca 22.04.2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,



SİİRT İL ÖZEL İDARESİ SPOR futbolcusu MUHAMMED ARİF SOYSAL ’In aynı müsabakadaki “hakareti” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 41. maddesi uyarınca ve “ saldırısı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 44. maddesi uyarınca 22.04.2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,



SİİRT İL ÖZEL İDARESİ SPOR futbolcusu FURKAN KOPUZ ’un aynı müsabakadaki “hakareti” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 41. maddesi uyarınca 22.04.2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,



SİİRT İL ÖZEL İDARESİ SPOR masörü İLYAS SÜREN ’in aynı müsabakadaki “cezaya uyulmaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 50. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir. (Halihazırda cezalı)



37- ARMONİ ALANYA KESTELSPOR Kulübü teknik sorumlusu YUSUF TOKAÇ’ın 21.04.2024 tarihinde oynanan SİİRT İL ÖZEL İDARESİ SPOR - ARMONİ ALANYA KESTELSPOR TFF 3. Lig 4. Grup müsabakasındaki “sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca 22.04.2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."