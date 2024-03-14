Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? (30. hafta fikstürü ve puan durumu)

Süper Lig 30. hafta fikstürü ve puan durumu, tuttukları takımın bu hafta kiminle karşı karşıya geleceğini merak eden taraftarlar tarafından araştırılıyor. Peki, Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var?



SÜPER LİG’DE BU HAFTA



15 Mart Cuma:



20.30 Siltaş Yapı Pendikspor-İstanbulspor (Pendik)



20.30 VavaCars Fatih Karagümrük-TÜMOSAN Konyaspor (Atatürk Olimpiyat)



16 Mart Cumartesi:



13.30 Corendon Alanyaspor-Mondihome Kayserispor (Alanya Oba)



16.00 MKE Ankaragücü-RAMS Başakşehir (Eryaman)



20.30 Yukatel Adana Demirspor-EMS Yapı Sivasspor (Yeni Adana)



20.30 Beşiktaş-Bitexen Antalyaspor (Tüpraş)



17 Mart Pazar:



13.30 Çaykur Rizespor-Gaziantep FK (Çaykur Didi)



16.00 Atakaş Hatayspor-Yılport Samsunspor (Mersin)



16.00 Kasımpaşa-Galatasaray (Recep Tayyip Erdoğan)



20.30 Trabzonspor-Fenerbahçe (Papara Park)

SÜPER LİG PUAN DURUMU