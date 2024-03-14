NTV.COM.TR’ye geri dön

Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? (30. hafta fikstürü ve puan durumu)

Süper Lig'de bu hafta hangi maçların oynanacağı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Süper Lig'de 30. haftaya girilirken, Fenerbahçe ve Galatasaray arasındaki şampiyonluk çekişmesi sürmeye devam ediyor. Peki, Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var?

Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? (30. hafta fikstürü ve puan durumu)

30. hafta fikstürü ve puan durumu, tuttukları takımın bu hafta kiminle karşı karşıya geleceğini merak eden taraftarlar tarafından araştırılıyor. Peki, Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var?

SÜPER LİG’DE BU HAFTA

15 Mart Cuma:

20.30 Siltaş Yapı Pendikspor-İstanbulspor (Pendik)

20.30 VavaCars Fatih Karagümrük-TÜMOSAN Konyaspor (Atatürk Olimpiyat)

16 Mart Cumartesi:

13.30 Corendon Alanyaspor-Mondihome Kayserispor (Alanya Oba)

16.00 MKE Ankaragücü-RAMS Başakşehir (Eryaman)

20.30 Yukatel Adana Demirspor-EMS Yapı Sivasspor (Yeni Adana)

20.30 Beşiktaş-Bitexen Antalyaspor (Tüpraş)

17 Mart Pazar:

13.30 Çaykur Rizespor-Gaziantep FK (Çaykur Didi)

16.00 Atakaş Hatayspor-Yılport Samsunspor (Mersin)

16.00 Kasımpaşa-Galatasaray (Recep Tayyip Erdoğan)

20.30 Trabzonspor-Fenerbahçe (Papara Park)

SÜPER LİG

Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? (30. hafta fikstürü ve puan durumu) - 1

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...

;