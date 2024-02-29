Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? İşte 28. haftanın programı

Trendyol Süper Lig, 28. hafta maçlarıyla devam edecek. Futbolseverler de takımlarının kimlerle rakip olacağını merak ediyor. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de haftanın programı şu şekilde:



1 Mart Cuma:



20.00 Kasımpaşa-EMS Yapı Sivasspor (Recep Tayyip Erdoğan)



2 Mart Cumartesi:



13.30 MKE Ankaragücü-İstanbulspor (Eryaman)



16.00 Çaykur Rizespor-Mondihome Kayserispor (Çaykur Didi)



19.00 Atakaş Hatayspor-Fenerbahçe (Mersin)



3 Mart Pazar:



13.30 RAMS Başakşehir-Yılport Samsunspor (Başakşehir Fatih Terim)



13.30 Siltaş Yapı Pendikspor-TÜMOSAN Konyaspor (Pendik)



19.00 Beşiktaş-Galatasaray (Tüpraş)



4 Mart Pazartesi:



17.00 Yukatel Adana Demirspor-VavaCars Fatih Karagümrük (Yeni Adana)



20.00 Corendon Alanyaspor-Trabzonspor (Alanya Oba)



20.00 Bitexen Antalyaspor-Gaziantep FK (Corendon Airlines Park Antalya)