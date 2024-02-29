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Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? İşte 28. haftanın programı

Trendyol Süper Lig'de 28. hafta tek maçla başlayacak. Haftanın açılış maçında 1 Mart'ta Kasımpaşa ile EMS Yapı Sivasspor karşılaşacak. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak mücadele, saat 20.00'de başlayacak. Öte yandan haftanın en önemli karşılaşması ise Beşiktaş-Galatasaray derbisi olacak. Peki, Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var?

Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? İşte 28. haftanın programı

Trendyol , 28. hafta maçlarıyla devam edecek. Futbolseverler de takımlarının kimlerle rakip olacağını merak ediyor. Türkiye Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de haftanın programı şu şekilde:

1 Mart Cuma:

20.00 Kasımpaşa-EMS Yapı Sivasspor (Recep Tayyip Erdoğan)

2 Mart Cumartesi:

13.30 MKE Ankaragücü-İstanbulspor (Eryaman)

16.00 Çaykur Rizespor-Mondihome Kayserispor (Çaykur Didi)

19.00 Atakaş Hatayspor-Fenerbahçe (Mersin)

3 Mart Pazar:

13.30 RAMS Başakşehir-Yılport Samsunspor (Başakşehir Fatih Terim)

13.30 Siltaş Yapı Pendikspor-TÜMOSAN Konyaspor (Pendik)

19.00 Beşiktaş-Galatasaray (Tüpraş)

4 Mart Pazartesi:

17.00 Yukatel Adana Demirspor-VavaCars Fatih Karagümrük (Yeni Adana)

20.00 Corendon Alanyaspor-Trabzonspor (Alanya Oba)

20.00 Bitexen Antalyaspor-Gaziantep FK (Corendon Airlines Park Antalya)

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