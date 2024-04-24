Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? İşte 34. haftanın programı

Trendyol Süper Lig'de 33. hafta yapılan tek maçla tamamlandı. Trendyol Süper Lig'de 34. hafta 26 Nisan Cuma günü yapılacak tek maçla başlayacak. İşte, Süper Lig'de bu haftanın güncel maç programı...



Fenerbahçe ile Beşiktaş'ın derbide karşılaşacağı haftanın müsabaka programı şu şekilde:



26 Nisan Cuma:



20.00 Yukatel Adana Demirspor-Galatasaray (Yeni Adana)



27 Nisan Cumartesi:



16.00 Kasımpaşa-Yılport Samsunspor (Recep Tayyip Erdoğan)



16.00 EMS Yapı Sivasspor-TÜMOSAN Konyaspor (BG Grup 4 Eylül)



19.00 Atakaş Hatayspor-RAMS Başakşehir (Mersin)



19.00 Fenerbahçe-Beşiktaş (Ülker)



28 Nisan Pazar:



16.00 Siltaş Yapı Pendikspor-Mondihome Kayserispor (Pendik)



16.00 Corendon Alanyaspor-İstanbulspor (Alanya Oba)



19.00 Çaykur Rizespor-MKE Ankaragücü (Çaykur Didi)



19.00 Trabzonspor-Gaziantep FK (Papara Park)



29 Nisan Pazartesi:



20.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Bitexen Antalyaspor (Atatürk Olimpiyat)