Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? İşte 36. hafta güncel maç programı

Trendyol Süper Lig'in 35. haftası oynanan iki maçla tamamlandı. TÜMOSAN Konyaspor'a konuk olan Fenerbahçe, deplasmandan 0-0 beraberlikle dönerken bitime 3 maç kala lider Galatasaray'ın 6 puan gerisinde kaldı.

Haftaya küme düşme hattında giren ekiplerden Siltaş Yapı Pendikspor, Bitexen Antalyaspor'u deplasmanda 2-1 mağlup ederken, Gaziantep FK ile Atakaş Hatayspor 1-1 berabere kaldı.

33 puanlı Pendikspor 19'uncu, 34 puanlı Hatayspor 18'inci, 35 puanlı Gaziantep FK ise 17. sırada yer alıyor.



SON HAFTANIN SONUÇLARI



Süper Lig'de 35. hafta maçlarının sonuçları şöyle:



MKE Ankaragücü-Corendon Alanyaspor: 1-1



Beşiktaş-Çaykur Rizespor: 3-2



İstanbulspor-Yukatel Adana Demirspor: 0-1



Mondihome Kayserispor-VavaCars Fatih Karagümrük: 2-2



Yılport Samsunspor-Trabzonspor: 3-1



RAMS Başakşehir-Kasımpaşa: 4-1



Galatasaray-EMS Yapı Sivasspor: 6-1



Gaziantep FK-Atakaş Hatayspor: 1-1



Bitexen Antalyaspor-Siltaş Yapı Pendikspor: 1-2



TÜMOSAN Konyaspor-Fenerbahçe: 0-0



36. HAFTANIN MAÇ PROGRAMI



Süper Lig'de 36. hafta maçlarının programı şöyle:



12 Mayıs Pazar:



19.00 Fenerbahçe-Mondihome Kayserispor (Ülker)



19.00 Trabzonspor-İstanbulspor (Papara Park)



19.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Galatasaray (Atatürk Olimpiyat)



19.00 TÜMOSAN Konyaspor-Yılport Samsunspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)



19.00 Yukatel Adana Demirspor-Gaziantep FK (Yeni Adana)



19.00 EMS Yapı Sivasspor-RAMS Başakşehir (BG Grup 4 Eylül)



19.00 Kasımpaşa-Bitexen Antalyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)



19.00 Corendon Alanyaspor-Beşiktaş (Alanya Oba)



19.00 Atakaş Hatayspor-MKE Ankaragücü (Mersin)



19.00 Siltaş Yapı Pendikspor-Çaykur Rizespor (Pendik)