NTV.COM.TR’ye geri dön

Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? İşte 38. son haftanın programı

Trendyol Süper Lig'de son hafta heyecanı tek maçla başlayacak. Trendyol Süper Lig'de 38. ve son hafta müsabakaları 24 Mayıs'ta oynanacak tek maçla start alacak. Haftanın açılış karşılaşmasında Corendon Alanyaspor, Bitexen Antalyaspor'u konuk edecek. Peki, Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var?

Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? İşte 38. son haftanın programı

Galatasaray ile Fenerbahçe'nin şampiyonluk rekabetinin son haftaya kaldığı 'de 38. haftanın güncel programı merak ediliyor. Ligin şampiyon takımı ve küme düşen ekipleri bu hafta keşinlşecek. Türkiye Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de son hafta programı şu şekilde:

24 Mayıs Cuma:

20.00 Corendon Alanyaspor-Bitexen Antalyaspor (Alanya Oba)

25 Mayıs Cumartesi:

16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Yılport Samsunspor (Atatürk Olimpiyat)

19.00 EMS Yapı Sivasspor-Mondihome Kayserispor (BG Grup 4 Eylül)

26 Mayıs Pazar:

19.00 Fenerbahçe-İstanbulspor (Ülker)

19.00 TÜMOSAN Konyaspor-Galatasaray (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

19.00 Siltaş Yapı Pendikspor-Gaziantep FK (Pendik)

19.00 Yukatel Adana Demirspor-RAMS Başakşehir (Yeni Adana)

19.00 Kasımpaşa-Beşiktaş (Recep Tayyip Erdoğan)

19.00 Trabzonspor-MKE Ankaragücü (Papara Park)

19.00 Atakaş Hatayspor-Çaykur Rizespor (Mersin)

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...