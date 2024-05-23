Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? İşte 38. son haftanın programı

Galatasaray ile Fenerbahçe'nin şampiyonluk rekabetinin son haftaya kaldığı Süper Lig'de 38. haftanın güncel programı merak ediliyor. Ligin şampiyon takımı ve küme düşen ekipleri bu hafta keşinlşecek. Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de son hafta programı şu şekilde:



24 Mayıs Cuma:



20.00 Corendon Alanyaspor-Bitexen Antalyaspor (Alanya Oba)



25 Mayıs Cumartesi:



16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Yılport Samsunspor (Atatürk Olimpiyat)



19.00 EMS Yapı Sivasspor-Mondihome Kayserispor (BG Grup 4 Eylül)



26 Mayıs Pazar:



19.00 Fenerbahçe-İstanbulspor (Ülker)



19.00 TÜMOSAN Konyaspor-Galatasaray (MEDAŞ Konya Büyükşehir)



19.00 Siltaş Yapı Pendikspor-Gaziantep FK (Pendik)



19.00 Yukatel Adana Demirspor-RAMS Başakşehir (Yeni Adana)



19.00 Kasımpaşa-Beşiktaş (Recep Tayyip Erdoğan)



19.00 Trabzonspor-MKE Ankaragücü (Papara Park)



19.00 Atakaş Hatayspor-Çaykur Rizespor (Mersin)