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Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? İşte 5. haftanın programı

Süper Lig'de milli ara sona erdi. Heyecan bu hafta kaldığı yerden 5. hafta müsabakalarıyla devam edecek. Liderlik mücadelesinin nefesleri kestiği Süper Lig'de yine seyir zevki bir birinden yüksek maçlar yapılacak. Peki, Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var?

Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? İşte 5. haftanın programı

Trendyol 'in 5. haftasında yapılacak maçları yönetecek hakemler belli oldu. Ligde 17 Eylül Pazar günü oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak Trabzonspor-Beşiktaş mücadelesinde Volkan Bayarslan düdük çalacak. Türkiye Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre dijital atamayla belirlenen hakemler şöyle:

16 Eylül Cumartesi:

17.00 TÜMOSAN Konyaspor-Çaykur Rizespor: Bahattin Şimşek

17.00 Mondihome Kayserispor-Gaziantep FK: Ümit Öztürk

20.00 Galatasaray-Yılport Samsunspor: Cihan Aydın

20.00 Yukatel Adana Demirspor-Pendikspor: Mert Güzenge

17 Eylül Pazar:

17.00 Fenerbahçe-Bitexen Antalyaspor: Halil Umut Meler

17.00 İstanbulspor-RAMS Başakşehir: Direnç Tonusluoğlu

20.00 Corendon Alanyaspor-Kasımpaşa: Turgut Doman

20.00 Trabzonspor-Beşiktaş: Volkan Bayarslan

18 Eylül Pazartesi:

20.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Atakaş Hatayspor: Yaşar Kemal Uğurlu

20.00 EMS Yapı Sivasspor-MKE Ankaragücü: Çağdaş Altay

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