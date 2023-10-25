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Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? (Süper Lig 10. hafta fikstürü ve puan durumu)

Süper Lig'de bu haftanın maç programı, yüz binlerce futbolsever tarafından sorgulanmaya başladı. Süper Lig'de 9'da 9 yapan ve lider durumda bulunan Fenerbahçe bu hafta Pendikspor'a konuk olurken, Galatasaray ise deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek. Peki, Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var?

Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? (Süper Lig 10. hafta fikstürü ve puan durumu)

Trendyol 'de 10. hafta maç programı ve müsabakalarda görev alacak hakemler belli oldu. Peki, Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? İşte 9. hafta maç fikstürü ve oluşan puan durumu.

SÜPER LİG'DE BU HAFTA

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, ligde 10. haftada düdük çalacak hakemler şunlar:

27 Ekim Cuma:

20.00 Atakaş Hatayspor-Mondihome Kayserispor: Sarper Barış Saka

20.00 Kasımpaşa-İstanbulspor: Erkan Özdamar

28 Ekim Cumartesi:

16.00 Corendon Alanyaspor-EMS Yapı Sivasspor: Mert Güzenge

19.00 Yukatel Adana Demirspor-TÜMOSAN Konyaspor: Turgut Doman

19.00 Çaykur Rizespor-Galatasaray: Kadir Sağlam

29 Ekim Pazar:

16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Trabzonspor: Ali Şansalan

19.00 Bitexen Antalyaspor-RAMS Başakşehir: Ümit Öztürk

19.00 MKE Ankaragücü-Yılport Samsunspor: Cihan Aydın

19.00 Pendikspor-Fenerbahçe: Abdulkadir Bitigen

30 Ekim Pazartesi:

20.00 Beşiktaş-Gaziantep FK: Mete Kalkavan

SÜPER LİG

Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? (Süper Lig 10. hafta fikstürü ve puan durumu) - 1 Süper Lig 9. hafta güncel puan durumu tablosu

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