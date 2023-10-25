Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? (Süper Lig 10. hafta fikstürü ve puan durumu)

Trendyol Süper Lig'de 10. hafta maç programı ve müsabakalarda görev alacak hakemler belli oldu. Peki, Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? İşte 9. hafta maç fikstürü ve oluşan puan durumu.



SÜPER LİG'DE BU HAFTA



Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, ligde 10. haftada düdük çalacak hakemler şunlar:



27 Ekim Cuma:



20.00 Atakaş Hatayspor-Mondihome Kayserispor: Sarper Barış Saka



20.00 Kasımpaşa-İstanbulspor: Erkan Özdamar



28 Ekim Cumartesi:



16.00 Corendon Alanyaspor-EMS Yapı Sivasspor: Mert Güzenge



19.00 Yukatel Adana Demirspor-TÜMOSAN Konyaspor: Turgut Doman



19.00 Çaykur Rizespor-Galatasaray: Kadir Sağlam



29 Ekim Pazar:



16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Trabzonspor: Ali Şansalan



19.00 Bitexen Antalyaspor-RAMS Başakşehir: Ümit Öztürk



19.00 MKE Ankaragücü-Yılport Samsunspor: Cihan Aydın



19.00 Pendikspor-Fenerbahçe: Abdulkadir Bitigen



30 Ekim Pazartesi:



20.00 Beşiktaş-Gaziantep FK: Mete Kalkavan



SÜPER LİG PUAN DURUMU

Süper Lig 9. hafta güncel puan durumu tablosu