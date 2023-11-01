Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? (Süper Lig 11. hafta fikstürü ve puan durumu)

Trendyol Süper Lig'de 11. haftanın maç programı belli oldu. Süper Lig'de rekabet kızışırken, bu senenin formda olan ekipleri Fenerbahçe ve Galatasaray bu hafta zorlu maçlara çıkacak. İşte Süper Lig 11. hafta fikstürü ve güncel puan durumu tablosu.



SÜPER LİG'DE BU HAFTA



11. haftanın programı:



3 Kasım Cuma



20.00 Galatasaray-Kasımpaşa



4 Kasım Cumartesi



13.30 İstanbulspor-Pendikspor



16.00 Samsunspor-Hatayspor



19.00 Fenerbahçe-Trabzonspor



5 Kasım Pazar



13.30 Sivasspor-Adana Demirspor



16.00 Başakşehir-Ankaragücü



16.00 Konyaspor-Fatih Karagümrük



19.00 Antalyaspor-Beşiktaş



6 Kasım Pazartesi



20.00 Kayserispor-Alanyaspor



20.00 Gaziantep FK-Rizespor



SÜPER LİG PUAN DURUMU