Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? (Süper Lig 11. hafta fikstürü ve puan durumu)

Trendyol Süper Lig'de 11. haftanın maç programı belli oldu. Süper Lig'de rekabet kızışırken, bu senenin formda olan ekipleri Fenerbahçe ve Galatasaray bu hafta zorlu maçlara çıkacak. İşte Süper Lig 11. hafta fikstürü ve güncel puan durumu tablosu.
SÜPER LİG'DE BU HAFTA
11. haftanın programı:
3 Kasım Cuma
20.00 Galatasaray-Kasımpaşa
4 Kasım Cumartesi
13.30 İstanbulspor-Pendikspor
16.00 Samsunspor-Hatayspor
19.00 Fenerbahçe-Trabzonspor
5 Kasım Pazar
13.30 Sivasspor-Adana Demirspor
16.00 Başakşehir-Ankaragücü
16.00 Konyaspor-Fatih Karagümrük
19.00 Antalyaspor-Beşiktaş
6 Kasım Pazartesi
20.00 Kayserispor-Alanyaspor
20.00 Gaziantep FK-Rizespor
SÜPER LİG PUAN DURUMU
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