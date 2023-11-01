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Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? (Süper Lig 11. hafta fikstürü ve puan durumu)

Süper Lig'de bu haftanın maçları, tüm futbolseverler tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Süper Lig'de 11. haftaya girilirken lider Fenerbahçe sahasında Trabzonspor ile zorlu bir maça çıkacak. 2 puan farkla 2. sırada yer alan Galatasaray ise evinde Kasımpaşa'yı ağırlayacak. Peki, Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var?

Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? (Süper Lig 11. hafta fikstürü ve puan durumu)

Trendyol 'de 11. haftanın programı belli oldu. Süper Lig'de rekabet kızışırken, bu senenin formda olan ekipleri Fenerbahçe ve Galatasaray bu hafta zorlu maçlara çıkacak. İşte Süper Lig 11. hafta fikstürü ve güncel puan durumu tablosu.

SÜPER LİG'DE BU HAFTA

11. haftanın programı:

3 Kasım Cuma

20.00 Galatasaray-Kasımpaşa

4 Kasım Cumartesi

13.30 İstanbulspor-Pendikspor

16.00 Samsunspor-Hatayspor

19.00 Fenerbahçe-Trabzonspor

5 Kasım Pazar

13.30 Sivasspor-Adana Demirspor

16.00 Başakşehir-Ankaragücü

16.00 Konyaspor-Fatih Karagümrük

19.00 Antalyaspor-Beşiktaş

6 Kasım Pazartesi

20.00 Kayserispor-Alanyaspor

20.00 Gaziantep FK-Rizespor

SÜPER LİG

Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? (Süper Lig 11. hafta fikstürü ve puan durumu) - 1

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