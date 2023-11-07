Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? (Süper Lig 12. hafta ve puan durumu tablosu)

Süper Lig'de 12. haftanın maç programı belli oldu. Bu hafta Galatasaray deplasmanda Hatayspor'la karşı karşıya gelecek ve zirvedeki yerini korumaya çalışacak. Fenerbahçe ise Adana Demirspor maçını kazanarak yeniden moral bulmak istiyor. Peki, Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var?



SÜPER LİG'DE BU HAFTA



Süper Lig'de 12. haftanın maç programı şu şekilde;



10 Kasım Cuma



Trabzonspor-Konyaspor



Ankaragücü-Antalyaspor



11 Kasım Cumartesi



Kasımpaşa-Kayserispor



Alanyaspor-Gaziantep FK



Karagümrük-Sivasspor



Hatayspor-Galatasaray



12 Kasım Pazar



Pendikspor-Samsunspor



Beşiktaş-Başakşehir



Rizespor-İstanbulspor



Adana Demirspor-Fenerbahçe



SÜPER LİG PUAN DURUMU

Süper Lig 12. hafta güncel puan durumu