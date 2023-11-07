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Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? (Süper Lig 12. hafta ve puan durumu tablosu)

Süper Lig'de bu haftanın maç programı, binlerce futbolsever tarafından sorgulanıyor. Süper Lig'de geçtiğimiz hafta Trabzonspor'a 3-2 yenilen Fenerbahçe, deplasmanda Adana Demirspor'a konuk olurken, zirveye çıkan Galatasaray deplasmanda Hatayspor ile karşı karşıya gelecek. Peki, Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var?

Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? (Süper Lig 12. hafta ve puan durumu tablosu)

'de 12. haftanın programı belli oldu. Bu hafta Galatasaray deplasmanda Hatayspor'la karşı karşıya gelecek ve zirvedeki yerini korumaya çalışacak. Fenerbahçe ise Adana Demirspor maçını kazanarak yeniden moral bulmak istiyor. Peki, Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var?

SÜPER LİG'DE BU HAFTA

Süper Lig'de 12. haftanın maç programı şu şekilde;

10 Kasım Cuma

Trabzonspor-Konyaspor

Ankaragücü-Antalyaspor

11 Kasım Cumartesi

Kasımpaşa-Kayserispor

Alanyaspor-Gaziantep FK

Karagümrük-Sivasspor

Hatayspor-Galatasaray

12 Kasım Pazar

Pendikspor-Samsunspor

Beşiktaş-Başakşehir

Rizespor-İstanbulspor

Adana Demirspor-Fenerbahçe

SÜPER LİG

Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? (Süper Lig 12. hafta ve puan durumu tablosu) - 1 Süper Lig 12. hafta güncel puan durumu

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