Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? (Süper Lig 12. hafta ve puan durumu tablosu)

Süper Lig'de 12. haftanın maç programı belli oldu. Bu hafta Galatasaray deplasmanda Hatayspor'la karşı karşıya gelecek ve zirvedeki yerini korumaya çalışacak. Fenerbahçe ise Adana Demirspor maçını kazanarak yeniden moral bulmak istiyor. Peki, Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var?
SÜPER LİG'DE BU HAFTA
Süper Lig'de 12. haftanın maç programı şu şekilde;
10 Kasım Cuma
Trabzonspor-Konyaspor
Ankaragücü-Antalyaspor
11 Kasım Cumartesi
Kasımpaşa-Kayserispor
Alanyaspor-Gaziantep FK
Karagümrük-Sivasspor
Hatayspor-Galatasaray
12 Kasım Pazar
Pendikspor-Samsunspor
Beşiktaş-Başakşehir
Rizespor-İstanbulspor
Adana Demirspor-Fenerbahçe
SÜPER LİG PUAN DURUMU
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